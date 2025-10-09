بوتين يقرّ لعلييف بمسؤولية روسيا عن تحطم الطائرة الأذربيجانية

أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس أمام نظيره الأذربيجاني إلهام علييف بمسؤولية روسيا عن تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية في أواخر العام 2024 إثر إصابتها بشظايا صواريخ أطلقت من دفاعات جوية.

وجاءت تصريحات بوتين خلال لقائه رئيس أذربيجان إلهام علييف في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، حيث يحضران معا قمة تجمع جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.

وأظهرت لقطات فيديو بوتين وعلييف وهما يتصافحان ويبتسمان قبل اجتماع ثنائي تحدث فيه بوتين عن تحطم الطائرة.

وكانت الطائرة تقوم في 25 ديسمبر/كانون الأول برحلة بين باكو عاصمة أذربيجان وغروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية في القوقاز، عندما تحطمت في الجانب الآخر من بحر قزوين قرب أكتاو في كازاخستان، بعيدا من وجهتها الأصلية، وأسفر ذلك عن مقتل 38 من أصل 67 شخصا كانوا يستقلونها.

وتسببت هذه المأساة في توتر حاد بين روسيا وأذربيجان.

وأصدر بوتين العام الماضي اعتذارا علنيا نادرا لعلييف عما وصفه الكرملين بأنه "حادث مأساوي" فوق روسيا تحطمت فيه الطائرة بعد نشر الدفاعات الجوية الروسية لاعتراض طائرات أوكرانية مسيرة.

وقال بوتين خلال لقاء مع علييف في دوشنبه إن "الصاروخين الروسيين اللذين أطلقا لم يصيبا الطائرة مباشرة لكنهما انفجرا على مسافة بضعة أمتار، حوالي 10 أمتار".

وأضاف: "لهذا السبب، تحطمت الطائرة، ولكن ليس بواسطة عناصر قتالية، بل بفعل شظايا صواريخ" متعهدا أمام علييف بـ"دفع تعويضات وإجراء تحقيق في القرارات التي اتخذها المتورطون".

من جانبه، شكر علييف بوتين على "متابعته لهذه القضية شخصيا"، مرحبا "بالتطور الإيجابي" في العلاقات بين موسكو وباكو.

وعقب المأساة، أغلقت سلطات هذه الجمهورية السوفياتية السابقة مكاتب إحدى وسائل الإعلام الروسية الرسمية في أذربيجان واعتقلت مواطنين روسا، كما أوقفت روسيا أشخاصا من الجالية الأذربيجانية.