أخبار|أفغانستان

انفجاران عنيفان يهزان العاصمة الأفغانية كابل

KABUL, AFGHANISTAN - SEPTEMBER 17: An ANP soldier of Kabul’s Police District 11 regulates traffic during the morning patrol on September 17, 2025 in Kabul, Afghanistan. After the Taliban took power in 2021, a new national police force was established under the Islamic Emirate. Four years later, Taliban fighters have been imported to Kabul from surrounding provinces to guard traffic check points. The large influx of Afghan migrants increased the city's population to nearly 5 million, resulting into ongoing police trainings and a steep recruitment surge. (Photo by Elke Scholiers/Getty Images)
مصدر أمني ذكر أن الانفجارين ناجمان عن استهداف جوي لسيارة وسط كابل (غيتي)
Published On 9/10/2025
|
آخر تحديث: 23:41 (توقيت مكة)

حفظ

أفاد مراسل الجزيرة، مساء اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارين عنيفين في العاصمة الأفغانية كابل.

وذكر مصدر أمني للجزيرة أن الانفجارين ناجمان عن استهداف جوي لسيارة وسط العاصمة الأفغانية.

ووقع الانفجار الأول قرابة الساعة 9.50 مساء بالتوقيت المحلي (17.20 ت غ) وأعقبه انفجار ثان بعد دقائق.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد على منصة إكس إن "الحادث قيد التحقيق، لكن لم تسجل أي إصابات حتى الآن وكل شيء على ما يرام"، مضيفا أن المعلومات ستنشر لاحقا.

وأفاد العديد من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بسماع دوي الانفجارين ورؤية طائرات مسيّرة في الأجواء.

وذكر شهود عيان أن قوات أمنية كانت في حالة استنفار وقامت بتفتيش السيارات في شوارع العاصمة، كما أفادت مصادر بانقطاع خدمة الهاتف المحمول في عدة أحياء.

المصدر: الجزيرة + الفرنسية

إعلان