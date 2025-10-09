الفلسطينيون في لبنان يحتفلون باتفاق إنهاء الحرب على غزة

خرج مئات اللاجئين الفلسطينيين، اليوم الخميس، بمسيرة في مخيم البداوي قرب مدينة طرابلس شمال لبنان، احتفالا بالتوصل إلى اتفاق ينهي حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ عامين.

ورفع المشاركون في المسيرة التي جاءت بدعوة من فصائل المقاومة في المخيم الأعلام الفلسطينية ورايات الفصائل، ورددوا هتافات داعمة لغزة، كما حيوا فيها الصمود الأسطوري الذي صنعته سواعد المقاومين وإرادة الشعب في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وألقى المشاركون كلمات أكدوا فيها أنهم يحتفلون بانتهاء فصل دموي من العدوان وبداية فصل جديد من الثبات والانتصار، مؤكدين أن الجيش الإسرائيلي فشل في تركيع غزة بالحصار والتجويع.

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، توصل إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.

وجاء الاتفاق بعد 4 أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ المصرية، وبمشاركة وفود من تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أميركي.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر / تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و194 شهيدا، و169 ألفا و890 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.