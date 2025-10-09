الجيش الإسرائيلي يستعد لإعادة الانتشار بموجب اتفاق غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أنه بدأ الاستعدادات العملياتية تمهيدا لتطبيق الاتفاق بشأن غزة بناء على توجيهات القيادة السياسية، وسط أنباء عن مباشرة فرق عسكرية الخروج من القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان- إنه يعمل على وضع "بروتوكول قتالي للانتقال قريبا إلى خطوط انتشار معدلة"، مؤكدا أنه حتى اللحظة يواصل الانتشار في القطاع.

بدورها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن ثلاث فرق من الجيش الإسرائيلي باشرت الخروج من مدينة غزة.

وقالت إن الجيش يخشى الاحتكاك مع الفلسطينيين الذين سيحاولون العودة شمالا اليوم، لذلك تستعد القوات لمغادرة غزة وضواحيها، وستنتقل إلى الخط الأصفر، وهو خط الانسحاب الأول المنصوص عليه في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبأعقاب الإعلان عن الاتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة، رحب الجيش الإسرائيلي في بيان فجر اليوم بالتوقيع على الاتفاق الليلة الماضية.

وأفاد بأن رئيس هيئة الأركان إيال زامير أصدر تعليمات لجميع القوات في غزة للاستعداد لجميع السيناريوهات، مؤكدا أن عمليات نشر القوات ستتم وفقا لتوجيهات القيادة السياسية ومراحل الاتفاق.

وفجر اليوم الخميس، أعلن ترامب اتفاق إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على المرحلة الأولى من خطته لوقف الحرب وتبادل أسرى.

ومن المقرر أن تصدق الحكومة الإسرائيلية بعد ظهر اليوم على الاتفاق، تمهيدا للشروع في تنفيذه بما في ذلك انسحاب تدريجي من قطاع غزة.

وكانت شبكة "آي بي سي" الأميركية أوضحت نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض أن الانسحاب نحو الخط الفاصل في غزة سيستغرق أقل من 24 ساعة من موافقة تل أبيب على الاتفاق.

وسبق للجيش الإسرائيلي أن أعلن، عبر بيانات في الأسابيع الأخيرة، أن 3 فرق عسكرية تعمل في مدينة غزة ومحيطها.