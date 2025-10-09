اجتماع لجنة نوبل الأخير يسبق اتفاق غزة و"رئيس السلام" ينتظر

عقدت لجنة نوبل النرويجية التي تمنح جائزة نوبل للسلام اجتماعها الأخير الاثنين الماضي، وفقما أعلنت مؤسسة نوبل اليوم الخميس، قبل يوم من الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة لعام 2025.

وتتألّف هذه اللجنة من 5 أعضاء، وعادة ما تتخذ قرارها قبل أيام عدة أو حتى أسابيع من الإعلان الرسمي، وتجتمع مرة أخيرة في المرحلة النهائية قبل الإعلان لصياغة حيثيات القرار بدقة.

وقال الناطق باسم مؤسسة نوبل النروجية إريك أوسايم "وُضعت اللمسات الأخيرة الاثنين لكننا لا نحدد مطلقا متى تتخذ لجنة نوبل قرارها".

وأضاف أن اللجنة لن تعقد أي اجتماع جديد قبل إعلان اسم الفائز غدا الجمعة عند الساعة 9:00 بتوقيت غرينتش.

ترامب ينتظر

وبذلك يكون الاجتماع الأخير للجنة أتى قبل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار وتبادل أسرى في قطاع غزة.

ونشر البيت الأبيض -على منصة إكس- في وقت سابق اليوم صورة لترامب، كتب عليها "رئيس السلام"، في إشارة إلى نجاحه في وقف الحرب.

THE PEACE PRESIDENT. pic.twitter.com/bq3nMvuiSd — The White House (@WhiteHouse) October 9, 2025

ويؤكد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي أنه "يستحق" جائزة نوبل، مشيرا إلى دوره في حل نزاعات متعددة.

وقال مؤخرا إن عدم منحه الجائزة سيشكل "إهانة" للولايات المتحدة.

من جهته، اعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ -عبر منصة إكس- أن الرئيس الأميركي يستحق جائرة نوبل للسلام تقديرا لجهوده في التوصل إلى اتفاق إنهاء الحرب على قطاع غزة.

وهذا العام، رُشّح 338 فردا ومنظمة لجائزة نوبل للسلام التي مُنحت عام 2024 إلى "نيهون هيدانكيو"، وهي مجموعة ناجين من الهجوم بالقنبلة الذرية على هيروشيما وناغازاكي، تقديرا لنضالهم ضد الأسلحة النووية.