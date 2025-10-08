وزير دفاع الاحتلال يباهي بتفقد قواته في غزة

تباهى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الأربعاء باحتلال مدينة غزة، خلال تفقده قواته في حي الصبرة جنوبي المدينة.

وتأتي هذه الخطوة الاستعراضية بينما تتواصل في مصر المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل والرامية إلى إنهاء الحرب.

وبحسب بيان لمكتب كاتس، فإنه تفقد اليوم القوات في حي الصبرة، برفقة عدد من القادة العسكريين من ضمنهم قائد المنطقة الجنوبية، اللواء يانيف عاسور.

ووفق البيان، أصدر كاتس، تعليماته لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالاستعداد لأي احتمال وحرضهم على "استخدام أي قوة ضرورية لحماية حياة الجنود دون أي قيود أو تردد"، ما يمثل ضوءا أخضر لقتل مزيد من المدنيين الفلسطينيين لأدنى شبهة.

وادعى كاتس في حديثه للجنود أن قرار احتلال مدينة غزة، والمناورة القوية، يُتيحان فرصة إنهاء الحرب الآن بانتصار.

وجاءت هذه الزيارة، بينما تتواصل المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، بمدينة شرم الشيخ المصرية لليوم الثالث، لبحث خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب وتبادل الأسرى.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حماس، أنها تبادلت كشوفات بأسماء الأسرى المطلوب الإفراج عنهم ضمن المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، وفق بيان المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي للحركة طاهر النونو.

يذكر أنه بدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و183 شهيدا، و169 ألفا و841 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.