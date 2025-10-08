وزير خارجية بولندا يتهم روسيا بشن حرب هجينة على أوروبا

اتهم وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، روسيا بخوض حرب هجينة على أوروبا دون التورط في صدام مباشر، وقال إنها تواصل "إرهاب" المدن الأوكرانية بالصواريخ والمسيّرات.

وأضاف في لقاء للجزيرة، أن ما تقوم به موسكو ضد المدن الأوكرانية "أمر غير مقبول"، مؤكدا أنها تشن حربا هجينة تشمل المعلومات والتجسس إضافة إلى انتهاكات جوية وبحرية لدول أخرى.

ووصف الوزير البولندي السلوك الروسي بغير المقبول، خصوصا من بلد دائم العضوية في مجلس الأمن الدولي، يفترض أن يكون حاميا للسلام، مضيفا أن أوكرانيا "تدافع عن نفسها منذ 3 سنوات ونصف السنة".

وقال إن روسيا تواصل إرهاب المدن الأوكرانية بالطائرات المسيّرة وصواريخ الكروز والصواريخ الباليستية، وإن بعض هذه الهجمات تقع حتى في أراضي دول أخرى.

كما اتهم سيكورسكي روسيا بشن حرب تشمل أنشطة أقل من مستوى الهجوم العسكري المباشر، لكنها تشمل أمن المعلومات والتجسس وإشعال الحرائق المتعمد، وإرسال فرق اغتيال إلى دول أوروبية، وتوظيف أشخاص لوضع أجهزة حارقة في طائرات الشحن المدنية، إضافة إلى انتهاكات في البحر وفي الجو.

توتر متزايد

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد مستمر للتوتر بين روسيا ودول أوروبا التي تتهم موسكو باختراق أجواء بعض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومنها بولندا والدانمارك.

وتنفي روسيا ارتكاب هذه الخروقات، لكن القادة الأوروبيين بحثوا أخيرا بناء جدار صد على الجناح الشرقي للحلف من أجل التعامل مع هذه المسيرات التي يرون أنها تمثل خطرا حقيقيا.

والأحد الماضي، رصدت وزارة الدفاع الألمانية طائرات مسيرة في أجواء مطار ميونخ، مما أدى إلى تعليق عمله مؤقتا.

وكانت حوادث مماثلة قد وقعت في الفترة الأخيرة في مطارات أوروبية أخرى، حيث علّقت مطارات في الدانمارك والنرويج وبولندا رحلاتها أخيرا بسبب تحليق طائرات مسيرة مجهولة الهوية يُشتبه أنها روسية.