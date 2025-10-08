هل تتسبب المصاعد فعلا في انفجار بطاريات الدراجات الكهربائية؟

في حين يشهد العالم تزايدا ملحوظا في استخدام الدراجات الكهربائية الحديثة أو ما يُعرف بـ"السكوتر" كوسائل نقل صديقة للبيئة ومنخفضة الانبعاثات، تبرز في المقابل مخاوف متزايدة تتعلق بالسلامة العامة.

وتفاقمت هذه المخاوف بعد انتشار مقطع فيديو مثير للجدل يظهر انفجار بطارية دراجة كهربائية داخل مصعد بعد لحظات من إغلاق بابه، مما أثار تساؤلات حول مدى أمان هذه البطاريات، وهل يمكن فعلا أن يتسبب المصعد بانفجارها؟

وأثار الفيديو الذي انتشر على منصة "إكس" وحقق ملايين المشاهدات جدلا واسعا، إذ ظهر فيه رجل يدخل المصعد ومعه بطارية دراجة كهربائية قبل أن تنفجر بعد نحو 3 ثوان من إغلاق الباب.

وأرفق ناشرو المقطع تحذيرات تدعو لعدم إدخال أي بطاريات إلى المصاعد، مدّعين أن الحقول المغناطيسية الناتجة عن عمل المصعد يمكن أن تؤدي إلى اشتعالها وتحولها إلى "كرة نارية" في لحظة.

في هذا التقرير يتتبع فريق "الجزيرة تحقق" خيوط وتفاصيل القصة، ومصدر انتشارها، كما يكشف حقيقة المعلومات التي رافقت الحادثة التي شغلت اهتمامات رواد المنصات الرقمية منذ بدء تداولها في عام 2024 حتى الآن.

تحذير خطير

لا تدخل المصعد بأي نوع من البطاريات سواء كانت بطارية سيارة دراجة نارية أو أي بطارية أخرى

لأنه بمجرد إغلاق باب المصعد، يتكوَّن حقل مغناطيسي فورًا، مما يؤدي إلى اشتعال حجرة المصعد في لحظة وتحولها إلى جحيم

— كيف يعني (@Kpre_11) October 5, 2025

فيديو يشعل المنصات

وبالبحث بلغات متعددة، تبين أن الحادثة وقعت في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية، وأن الفيديو نشر للمرة الأولى في يوليو/تموز 2024 على منصات صينية.

كما أن تحليل الصور أظهر أن تاريخ التسجيل يعود إلى 8 أكتوبر/تشرين الأول 2021، مما يعني أن المقطع قديم وأعيد تداوله، ما يدحض الادعاء بأنه جديد أو مرتبط بتطورات حديثة في أنظمة المصاعد.

ووفق ما نشره موقع حكومي صيني ومنصات محلية، فإن الرجل الظاهر في المقطع ويدعى "تشين" (58 عاما) أصيب بحروق بالغة بعد الانفجار، وتوفي بعد 26 يوما متأثرا بإصابته.

تحقيقات تكشف السبب

وخلصت التحقيقات الرسمية في الصين إلى أن سبب الحريق هو تسرب حراري داخل بطارية الدراجة الكهربائية، تبين لاحقا أنها بطارية معدلة وغير أصلية، وليست من إنتاج الشركة المصنعة.

كما أوضحت السلطات أن "تشين" خالف تعليمات الاستخدام حينما لاحظ ارتفاع حرارة البطارية، لكنه لم يتخذ إجراءات السلامة، بل أدخلها إلى المصعد، وهو مكان مغلق ساعد على تفاقم الحريق.

وقضت المحكمة بأن المتوفي مسؤول بنسبة 70% عن الحادث بسبب مخالفته للتعليمات وإهماله، مؤكدة أن لا علاقة للمصعد بانفجار البطارية، وأن الادعاءات حول تأثير الحقول المغناطيسية "غير علمية" ولا أساس لها.

ماذا يقول الخبراء؟

ويؤكد مختصون في الهندسة الكهربائية أن بطاريات الليثيوم لا تنفجر نتيجة وجودها في المصعد، بل بسبب خلل داخلي يؤدي إلى تسرب حراري وارتفاع شديد في الحرارة.

ويضيف الخبراء أن مثل هذه الحوادث تبقى "نادرة" في البطاريات الأصلية عالية الجودة، لكنها شائعة في البطاريات المعدّلة أو المقلدة.

ونفى الرئيس التنفيذي لشركة (EMotorad) المتخصصة في تصنيع الدراجات الكهربائية ومختصون آخرون، أن يكون الشحن الكهربائي للبطارية قد خلق مجالا مغناطيسيا في المصعد تسبب في الحريق.

وذكر كونال جوبتا في تعليق على منشور في لينكد إن: "في هذه الحالة يكون العطل ناتجا عن مشكلة داخلية في البطارية نفسها"، مستدلا بنماذج أخرى: "نحن عادة ما نحمل هواتفنا المحمولة وبطاريات الباور بانك داخل المصاعد دون أي مشاكل".

هذه المعلومات تؤكد أن المصعد لم يتسبب في الانفجار، ولكنه منع الرجل من إنقاذ نفسه على وجه السرعة، وفي هذا السياق، أكد ليو بينغتاو، رئيس قسم الإعلام في فرقة إطفاء بكين أن الحادثة "عرضية"، موضحا أن "حرائق البطاريات تقع في المنازل أو الأماكن المفتوحة، لكنها لا توثق دائما بالكاميرات".

الحرائق تتسارع عالميا

ولا تقتصر الحرائق على الصين وحدها، ففي العاصمة البريطانية لندن أطلقت فرق الإطفاء عام 2023 حملة توعية على مواقع التواصل تحت اسم "شحن آمن" (Charge Safe) للحد من الحرائق المرتبطة بشحن بطاريات الليثيوم.

ورغم أن استخدام الدراجات الكهربائية في الأماكن العامة غير قانوني في لندن، فإن السلطات لم تحظر بيعها، ما زاد من القلق إثر تسارع وتيرة حوادث الشحن الخاطئ وانفجارات البطاريات.

London Fire Brigade launches #ChargeSafe campaign in response to the increasing incidents of fires caused by lithium batteries. We spoke to Assistant Commissioner for Fire Safety, Charlie Pugsley for more details. Here's what he said. More information on the campaign is… pic.twitter.com/NJuu3vac0Y — Islam Channel (@Islamchannel) August 15, 2023

Firefighters are issuing another reminder about using e-bikes & e-scooters safely after a flat fire in #HitherGreen. This fire is yet another example of why we are so concerned about e-bikes and e-scooters and why we’re running our #ChargeSafe campaign https://t.co/JFCxdX5CCn pic.twitter.com/h34YiTRApv — London Fire Brigade (@LondonFire) March 6, 2025

وأوضحت فرق الإطفاء في لندن أن عدد حرائق البطاريات، سواء للدراجات البخارية أو السكوتر، في عام 2023 جاء بمعدل حريق واحد كل يومين تقريبا في العاصمة، مما يشير إلى أن هذا النوع من الحرائق ينتشر بوتيرة متسارعة مقارنة بعام 2022، وتبين أن 40% من هذه الحرائق ناتجة عن دراجات كهربائية معدّلة.

What happens when a lithium battery in an e-scooter catches fire? Sub Officer Bhasin from our Prevention & Protection team explains what can go wrong when an e-scooter charging in a kitchen in #Harlesden had a battery failure. For more #ChargeSafe advice: https://t.co/hHBDNZDWac pic.twitter.com/cmdYwcUMO3 — London Fire Brigade (@LondonFire) May 19, 2023

محظورات للوقاية

ويحذر خبراء السلامة من أخطار حمل البطاريات داخل المصاعد أو أي بيئة مغلقة أو محدودة، خاصة إذا كانت قديمة -تجاوز عمرها 3 سنوات- أو تالفة، أو تعرضت إلى شحن زائد، أو بعد استخدام السكوتر الكهربائي مباشرة بسبب ارتفاع درجة حرارة البطارية.

وفي ظل تزايد حوادث الحريق الناجمة عن الدراجات الكهربائية، أصدرت السلطات الصينية والبريطانية أيضا تحذيرات للمواطنين بشأن الوقاية من الحرائق المرتبطة باستخدام هذه المركبات، وشددت على ضرورة الالتزام بتعليمات صارمة للحفاظ على سلامة الأشخاص والممتلكات.

وتتلخص الإجراءات في 7 "محظورات" رئيسية، تتمثل في عدم شراء الدراجات والبطاريات غير المطابقة للمواصفات، وحظر الوقوف في الأماكن التي تفتقر إلى تدابير الحماية، وتجنب الشحن في المناطق العامة أو المشتركة، وتجنب الشحن العشوائي باستخدام أسلاك أو مقابس غير معتمدة، أو الشحن بالقرب من مواد قابلة للاشتعال، ومنع شحن الدراجات لفترات طويلة، خاصة إذا كانت غير مراقبة.