هل ألغت هامبورغ الألمانية دروس الموسيقى بالمدارس بسبب المسلمين؟

أداء جماعي لطلاب داخل حصة للموسيقى  (منصات التواصل)
دينا أحمد

Published On 8/10/2025
آخر تحديث: 15:13 (توقيت مكة)

انتشرت ادعاءات بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، بإلغاء دروس الموسيقى في المدارس الحكومية في هامبورغ الألمانية، بسبب هجمات رافضة لها من قبل الطلاب المسلمين في المدينة.

وروجت حسابات باللغتين الألمانية والإنجليزية لهذه الادعاءات مصحوبة بمقطع فيديو من تقرير تلفزيوني كدليل دامغ على صحة ما تم تداوله بشأن حظر دروس الموسيقى، وحقق المقطع مئات الآلاف من المشاهدات والتعليقات المسيئة للمسلمين.

ويُظهر الفيديو جزءا من تقرير لقناة ألمانية يحمل عنوان "المسلمون يهددون زملاءهم في الدراسة"، حيث يتحدث المذيع عن اتهامات للطلاب المسلمين في مدارس هامبورغ بأنهم يرفضون المشاركة في دروس الموسيقى باعتبار أنها حرام.

وأثارت الادعاءات موجة غضب تدعو المسلمين إلى التأقلم مع الإجراءات والعادات المتبعة في ألمانيا أو مغادرتها، فيما رأى آخرون أن الأمر قد يتطور إلى المطالبة بغرف مخصصة للصلاة في المدارس.

انتشار الادعاء

وبدأت القصة الانتشار على منصات التواصل عبر حساب باسم "Raeubertochtah" يكتب باللغة الألمانية والذي نشر الفيديو في 28 سبتمبر/أيلول الماضي تحت عنوان "لا يمكن إعطاء دروس الموسيقى في هامبورغ لأن الغناء غير مسموح به في الإسلام.".

الفيديو الذي حصد آلاف المشاهدات، تفاعل معه الكثير من الناشطين الألمان بتعليقات مناهضة لوجود المسلمين في ألمانيا وتحض على الكراهية ضدهم.

وتلقفت حسابات يمينية المقطع الذي اعتبرته مادة دسمة للهجوم على المسلمين، منها حساب باسم "Dr. Maalouf ‏" المعروف بترويجه لأفكار اليمين المتطرف والسردية الإسرائيلية.

وأعاد الحساب نشر الفيديو، معلقا "في هامبورغ، لم تعد دروس الموسيقى (الغناء، البيانو، الجيتار) مسموحة في المدارس الحكومية، لأن الموسيقى "حرام" في الإسلام، وفرضها على الطلاب المسلمين يُعدّ إسلاموفوبيا. ما رأيكم؟!".

حسابات أخرى واصلت نشر المقطع خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول وادعت أيضا أن "مدينة هامبورغ حظرت دروس الموسيقى في المدارس الحكومية بسبب الإسلام".

 

الحقيقة

وأجرى فريق "الجزيرة تحقق"، بحثا عكسيا على المقطع للتأكد من حقيقة الادعاءات المصاحبة له والوصول إلى مصدره الأصلي، حيث تبين أنه مقتطع من تقرير تلفزيوني قديم عرضته قناة "فيلت" الألمانية في 25 يونيو/حزيران الماضي.

ويتناول الفيديو الأصلي الذي تبلغ مدته أكثر من 3 دقائق، تقريرا عن رفض طلاب مسلمين في مدارس بهامبورغ لدروس الموسيقى، حيث يتضمن التقرير تصريحا لساندرو كابي العضو في برلمان المدينة، بأن الآباء يطالبون السياسيين بإيجاد حلول، لا يمكن أن يستمر الوضع على هذا النحو.

ولم يتحدث التقرير نهائيا عن قرار بإلغاء أو حظر دروس الموسيقى في مدارس هامبورغ، الأمر الذي ينفي صحة الادعاءات المنتشرة.

كما أظهر موقع المعهد الحكومي المسؤول عن جودة التعليم بمدارس هامبورغ باستمرار حصص الموسيقى بأنواعها في جميع المراحل الدراسية، ولم نجد تصريحا بشأن حظر أو إلغاء هذه الدروس.

حصص الموسيقى مدرجة بجميع المراحل الدراسية في مدارس هامبورغ (المعهد الحكومية للتعليم بهامبورغ)
وكانت دراسة للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا -نُشرت عام 2021- كشفت عن ارتفاع عدد المسلمين بشكل ملحوظ، حيث يعيش ما بين 5.3 و 5.6 ملايين مسلم حاليا في البلاد، وهو ما يعادل 6.4% حتى 6.7% من إجمالي السكان.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

