مظاهرات في العالم دعما لغزة والأمن يقمع محتجين في برلين وجنيف

LONDON, ENGLAND - OCTOBER 07: Protesters from a number of London universities attend a pro-Palestine demonstration on October 7, 2025 in London, England. On the same day as people mark the second anniversary of the Hamas attacks on Israel which led to more than 1200 deaths and 251 hostages taken, students from King's College London, London School of Economics, University College London, and School of Oriental and ­African Studies (SOAS) take part in a march through central London to mark two years since 'the beginning of the genocide in Gaza'. This march comes as Home Secretary Shabana Mahmood announced increased police powers at repeat protests, such as those in support of Palestine. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)
Published On 8/10/2025
آخر تحديث: 06:04 (توقيت مكة)

شهدت عدة عواصم ومدن أوروبية في العالم مظاهرات تضامنية مع قطاع غزة. تزامنا مع مرور عامين على حرب الإبادة على القطاع التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتاليا أهم المظاهرات:

لندن

نظم طلاب في أربع كليات جامعية في لندن مظاهرة لإحياء ذكرى مرور عامين على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وطالب المتظاهرون الحكومة البريطانية بوقف ما قالوا إنه تواطؤ في جرائم حرب إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة.

برلين

وفي ألمانيا، منعت شرطة برلين مساء الثلاثاء مظاهرة تضامنية مع غزة للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية.

وانتشر عناصر الأمن بكثافة، داعين المتظاهرين إلى مغادرة المكان، في حين اعتقلت الشرطة بعضهم بعد رفضهم المغادرة.

وقالت مصادر إن أفرادا من الشرطة اعتدوا على المتظاهرين.

جنيف

وفي جنيف قمعت الشرطة السويسرية مظاهرة داعمة غزة في ذكرى مرور عامين على حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.

 

 

تورينو

كما شهدت مدينة تورينو الإيطالية مظاهرة تضامنية مع غزة تزامنا مع الذكرى الثانية للحرب الإسرائيلية على القطاع.

وتعيش تورينو منذ أيام حراكا تضامنيا واسعا مع غزة يقوده طلاب الجامعات والمعاهد، الذين يطالبون بإنهاء الحرب على غزة ويدينون ما يصفونه بمساهمة الحكومة الإيطالية في قتل المدنيين والأطفال في غزة بمواصلة معاملاتها العسكرية مع إسرائيل.

 

نيويورك

وشهدت مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية مظاهرات مؤيدة لفلسطين في ذكرى مرور عامين على حرب إسرائيل على غزة.

وحمل المتظاهرون في مدينة نيويورك لافتات كتب عليها "غزة تنزف" و"الولايات المتحدة وإسرائيل-أياديكم مخضبة بالأحمر".

وقالت جماعة (في حياتنا) الداعمة للفلسطينيين على موقع إكس، إن حشدا من المتظاهرين المسلمين أدى الصلاة أمام فندق ترامب في مدينة نيويورك.

 

epa12438530 Pro-Palestinian protester waves a Palestinian flag during a protest march on the anniversary of Hamas attacks on Israel in New York, New York, USA, 07 October 2025. Thousands of Israelis and over sixty thousand Palestinians were killed in the attacks and in the war Israel waged in retaliation. EPA/OLGA FEDEROVA
متظاهر مؤيد لفلسطين يلوّح بالعلم الفلسطيني في مسيرة احتجاجية في مدينة نيويورك (الأوروبية)

تركيا 

وقد تظاهر آلاف الأتراك مساء الثلاثاء في ديار بكر (جنوب شرقي) وقونية (وسط) وفي إسطنبول أمام القنصلية الإسرائيلية دعما لفلسطين وغزة في ذكرى مرور عامين على حرب الإبادة الإسرائيلية.

وأظهرت مقاطع مصورة حشودا كبيرة من المتظاهرين في ديار بكر وقونية.

 

إندونيسيا

وفي إندونيسيا نظمت جمعيات وهيئات إندونيسية عديدة وقفة أمام السفارة الأميركية في جاكرتا في الذكرى الثانية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأكد المشاركون في الوقفة تضامنهم مع أهل غزة  كما دعوا إلى مزيد من الحراك ومبادرات فك الحصار عن القطاع.

 

كولومبيا 

كما شهدت العاصمة الكولومبية بوغوتا مظاهرات أمام السفارة الأميركية دعما لفلسطين ورفضا للحرب الإسرائيلية على غزة.

Protesters demonstrate in support of the Palestinians and against Israel's war in Gaza, outside the U.S. Embassy in Bogota, Colombia, Tuesday, Oct. 7, 2025. (AP Photo/Fernando Vergara)
متظاهرون أمام السفارة الأميركية في بوغوتا دعما لفلسطين ورفضًا لحرب إسرائيل على غزة (أسوشيتد برس)

 

المكسيك

وشاركت حشود في  العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي في مسيرة تطالب بوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

Demonstrators take part in a march demanding an end to attacks on the Gaza Strip and Palestinian territories as part of a national protest in Mexico City on October 7, 2025. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP)
جانب من مسيرة داعمة لفلسطين في المكسيك (الفرنسية)

الأرجنتين

وقد شارك محتجون في مظاهرة دعما لفلسطين، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس وذلك تحت شعار "أوقفوا الإبادة الجماعية".

وقد سار آلاف الأشخاص في شوارع بوينس آيرس، في ذكرى مرور عامين على بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

 

epa12438560 Protestors participate in a demonstration in support of Palestinians, in Buenos Aires, Argentina, 07 October 2025. Thousands of people marched under the slogan 'stop the genocide' in the Gaza Strip two years after the Islamist group Hamas attacked Israel and the war in the Palestinian enclave began. EPA/STRINGER
آلاف شاركوا في مظاهرات بوينس آيرس تحت شعار "أوقفوا الإبادة الجماعية" في غزة (الأوروبية)

باراغواي

وفي باراغواي تظاهرت حشود من المحتجين دعما لفلسطين ورفضا لحرب إسرائيل على غزة، في العاصمة أسونسيون.

Protestors demonstrate in support of the Palestinians and against Israel's war in Gaza, in Asuncion, Paraguay, Tuesday, Oct. 7, 2025. (AP Photo/Jorge Saenz)
المتظاهرون في أسونسيون رفعوا أعلام فلسطين ورددوا هتافات تدعو إلى إنهاء حرب الإبادة على غزة (أسوشيتد برس)

موريتانيا

عربيا، شارك آلاف الموريتانيين في مسيرات بعدة مدن في البلاد، أمس الثلاثاء، تزامنا مع الذكرى الثانية لطوفان الأقصى.

وخرج آلاف المشاركين في مسيرات متفرقة في العاصمة نواكشوط ومدينة تمبدغه (جنوب شرق)، رفعوا علمي فلسطين وموريتانيا ورددوا شعارات داعمة للفصائل الفلسطينية.

وأكد المشاركون في المسيرات عزمهم الاستمرار في حراكهم الداعم لغزة حتى توقف حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع بدعم أميركي.

تونس

كما شهدت جامعات تونسية عدة، الثلاثاء، فعاليات احتجاجية طلابية، تزامنا مع مرور عامين على حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وشهد شارع الحبيب بورقيبة مسيرة شارك فيها مئات الطلاب، مرددين شعارات مساندة للمقاومة مثل "لا صلح.. لا اعتراف.. لا تفاوض"، و"مقاومة مقاومة".

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و173 شهيدا، و169 ألفا و780 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا، منهم 154 طفلا.

وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1049 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و300، وهجروا أكثر من 50 ألفا، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.

المصدر: الجزيرة + وكالات

