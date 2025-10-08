مظاهرات في العالم دعما لغزة والأمن يقمع محتجين في برلين وجنيف

شهدت عدة عواصم ومدن أوروبية في العالم مظاهرات تضامنية مع قطاع غزة. تزامنا مع مرور عامين على حرب الإبادة على القطاع التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتاليا أهم المظاهرات:

لندن

نظم طلاب في أربع كليات جامعية في لندن مظاهرة لإحياء ذكرى مرور عامين على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وطالب المتظاهرون الحكومة البريطانية بوقف ما قالوا إنه تواطؤ في جرائم حرب إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة.

🔴 الشرطة الألمانية تعتدي بوحشية على متظاهرات خلال مسيرة تضامنية مع غزة pic.twitter.com/jBJ6qAmueC — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) October 7, 2025

برلين

وفي ألمانيا، منعت شرطة برلين مساء الثلاثاء مظاهرة تضامنية مع غزة للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية.

وانتشر عناصر الأمن بكثافة، داعين المتظاهرين إلى مغادرة المكان، في حين اعتقلت الشرطة بعضهم بعد رفضهم المغادرة.

وقالت مصادر إن أفرادا من الشرطة اعتدوا على المتظاهرين.

جنيف

وفي جنيف قمعت الشرطة السويسرية مظاهرة داعمة غزة في ذكرى مرور عامين على حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.

🔴 قوى الأمن السويسرية تقمع تظاهر داعمة لغزة في مدينة جنيف pic.twitter.com/8ImVgOJFZm — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) October 7, 2025

تورينو

كما شهدت مدينة تورينو الإيطالية مظاهرة تضامنية مع غزة تزامنا مع الذكرى الثانية للحرب الإسرائيلية على القطاع.

وتعيش تورينو منذ أيام حراكا تضامنيا واسعا مع غزة يقوده طلاب الجامعات والمعاهد، الذين يطالبون بإنهاء الحرب على غزة ويدينون ما يصفونه بمساهمة الحكومة الإيطالية في قتل المدنيين والأطفال في غزة بمواصلة معاملاتها العسكرية مع إسرائيل.

نيويورك

وشهدت مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية مظاهرات مؤيدة لفلسطين في ذكرى مرور عامين على حرب إسرائيل على غزة.

وحمل المتظاهرون في مدينة نيويورك لافتات كتب عليها "غزة تنزف" و"الولايات المتحدة وإسرائيل-أياديكم مخضبة بالأحمر".

وقالت جماعة (في حياتنا) الداعمة للفلسطينيين على موقع إكس، إن حشدا من المتظاهرين المسلمين أدى الصلاة أمام فندق ترامب في مدينة نيويورك.

تركيا

وقد تظاهر آلاف الأتراك مساء الثلاثاء في ديار بكر (جنوب شرقي) وقونية (وسط) وفي إسطنبول أمام القنصلية الإسرائيلية دعما لفلسطين وغزة في ذكرى مرور عامين على حرب الإبادة الإسرائيلية.

وأظهرت مقاطع مصورة حشودا كبيرة من المتظاهرين في ديار بكر وقونية.

فيديو | تظاهرة حاشدة في ديار بكر التركية دعمًا لغزة pic.twitter.com/56bd10XHgi — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 7, 2025

إندونيسيا

وفي إندونيسيا نظمت جمعيات وهيئات إندونيسية عديدة وقفة أمام السفارة الأميركية في جاكرتا في الذكرى الثانية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأكد المشاركون في الوقفة تضامنهم مع أهل غزة كما دعوا إلى مزيد من الحراك ومبادرات فك الحصار عن القطاع.

كولومبيا

كما شهدت العاصمة الكولومبية بوغوتا مظاهرات أمام السفارة الأميركية دعما لفلسطين ورفضا للحرب الإسرائيلية على غزة.

المكسيك

وشاركت حشود في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي في مسيرة تطالب بوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

الأرجنتين

وقد شارك محتجون في مظاهرة دعما لفلسطين، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس وذلك تحت شعار "أوقفوا الإبادة الجماعية".

وقد سار آلاف الأشخاص في شوارع بوينس آيرس، في ذكرى مرور عامين على بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

باراغواي

وفي باراغواي تظاهرت حشود من المحتجين دعما لفلسطين ورفضا لحرب إسرائيل على غزة، في العاصمة أسونسيون.

موريتانيا

عربيا، شارك آلاف الموريتانيين في مسيرات بعدة مدن في البلاد، أمس الثلاثاء، تزامنا مع الذكرى الثانية لطوفان الأقصى.

وخرج آلاف المشاركين في مسيرات متفرقة في العاصمة نواكشوط ومدينة تمبدغه (جنوب شرق)، رفعوا علمي فلسطين وموريتانيا ورددوا شعارات داعمة للفصائل الفلسطينية.

وأكد المشاركون في المسيرات عزمهم الاستمرار في حراكهم الداعم لغزة حتى توقف حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع بدعم أميركي.

تونس

كما شهدت جامعات تونسية عدة، الثلاثاء، فعاليات احتجاجية طلابية، تزامنا مع مرور عامين على حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وشهد شارع الحبيب بورقيبة مسيرة شارك فيها مئات الطلاب، مرددين شعارات مساندة للمقاومة مثل "لا صلح.. لا اعتراف.. لا تفاوض"، و"مقاومة مقاومة".

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و173 شهيدا، و169 ألفا و780 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا، منهم 154 طفلا.

وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1049 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و300، وهجروا أكثر من 50 ألفا، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.