محللون: أوروبا يمكنها مواجهة الخطر الروسي لو نجحت في استمالة ترامب

في الوقت الذي تتخذ فيه مخاوف أوروبا من هجمات المسيّرات الروسية منحى أكثر جدية، لا يبدو أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يمتلك الوقت ولا الإمكانيات اللازمة للتعامل السريع مع أي هجوم واسع من هذا النوع، كما يقول محللون.

ففي مؤشر واضح على مخاوف الناتو من الاختراقات المتزايدة للمسيّرات والتي طالت 10 دول أوروبية، والتي تسميها أوروبا حروب الظل الروسية، تعالت الأصوات المنادية بالعمل على إنشاء حائط صد على الجناح الشرقي لأوروبا، في حين اتخذت ألمانيا خطوات أكثر حسما بمنحها القوات الجوية الأميركية حق التعامل مع اختراق جوي من خارج حدود أوروبا.

ويستمر النقاش في أوروبا بشأن الرد الأمثل على هذه الاختراقات ومدى هذا الرد، فضلا عن موقف الولايات المتحدة منه ودورها العملي فيه.

وفي حين عززت برلين قدرتها على كشف هذه المسيّرات والتصدي لها من أجل حماية منشآتها الحيوية، حلّقت مقاتلات بريطانية في سماء بولندا لمواجهة ما تسميها المخاطر الروسية المتزايدة.

نفي روسي وخوف أوروبي

لكن روسيا تنفي هذه الاتهامات، وقد أكد الكرملين أن مسؤولين أوروبيين اعتادوا إلقاء اللوم على روسيا دون مبرر أو دليل موضوعي، بينما قال رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، إن أوكرانيا قد تكون متورطة في هذه الهجمات على دول أوروبية.

ليس هذا وحسب، فقد ذهب الباحث الإستراتيجي الروسي رونالد بيجاموف، إلى القول إن هذه المسيّرات قد تكون ناجمة عن هجمات يشنها الناتو نفسه لقياس درجة استعداد الدفاعات الجوية للدول الأعضاء، أو أنها تكون صادرة عن مدنيين غير معروفين.

وخلال مشاركته في برنامج "ما وراء الخبر"، قال بيجاموف، إن ألمانيا والنرويج أثبتتا تورط مدنيين في هجمات مماثلة، لكنه لم ينفِ حقيقة أن كل هذه التطورات تأتي في إطار التصعيد المتزايد بين أوروبا وروسيا.

ويعتقد المحلل الروسي أن بلاده تستعد بقوة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لهذا التصعيد الذي قال إن نتائجه ستكون كارثية على العالم كله بالنظر إلى محدودية قدرات موسكو أمام قدرات الناتو العسكرية في أي حرب تقليدية.

ولا تسعى موسكو لأي صدام عسكري مباشر مع الناتو في الوقت الراهن على الأقل، لكن الناتو قرر إنفاق 2.3 تريليون دولار على الجانب العسكري خلال السنوات الخمس المقبلة، ومن ثم فهو يبحث عن مبرر لهذه النفقات، كما يقول بيجاموف.

واتهم المحلل الروسي الناتو بالسعي لسرقة الأموال الروسية الموجودة في بنوك أوروبا استنادا لحديث رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن أن أوروبا ستنفق مليوني يورو من عائدات الأموال الروسية المجمدة لديها للتعامل مع هذه المخاطر.

ودفعت هذه الاختراقات قادة أوروبا للتشكيك في قدرات بلادهم الدفاعية، برأي المسؤول السابق في الناتو نيكولاس وليامز، الذي قال إن الناتو لا يملك القدرات اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر التي ربما تطال كل دول القارة.

ولا ينفي هذا القصور في الإمكانات أن الناتو سيحاول توظيف ما لديه من قدرات للتعامل مع هذه المخاطر غير التقليدية، لكن الأمر سيتطلب وقتا ومالا غير متوفرين في الوقت الراهن، فضلا عن ضرورة المشاركة الأميركية، كما يقول وليامز.

ولو كانت روسيا في تصعيد هذا الصراع، فلن يكون بمقدور الناتو التعامل معها بسبب الخلافات القائمة بين القادة بشأن الطريقة المناسبة للرد ومن بينها فكرة حائط الصد التي يقبلها البعض ويرفضها بعض آخر، حسب المسؤول السابق في الحلف.

الوقت يخدم أوروبا

بيد أن أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف حسني عبيدي، يختلف مع الرأي السابق ويرى أن الوقت يخدم أوروبا التي تمتلك القدرات المالية اللازمة ولا ينقصها إلا استمالة الولايات المتحدة فقط.

فهذه الدول تتعامل مع هجمات غير تقليدية بسلاح تقليدي ومن ثم فإنها بحاجة لتطوير بطاريات الدفاع وينص ميثاق الحلف على أن تقوم الولايات المتحدة ببيع هذه المعدات للدول الأعضاء، وفق عبيدي، الذي قال إن التقارير القادمة من واشنطن تؤكد موافقة دونالد ترامب على استخدام الأموال الروسية في تعزيز دفاعات أوروبا ردا على فشل جهوده لوقف الحرب.

لذلك، يعتقد عبيدي أن أوروبا تعتمد التعامل التدريجي مع هذه المخاطر حتى لا تستفز روسيا، لكنها في الوقت نفسه تتخذ خطوات غير تقليدية ومنها سماح ألمانيا للقوات الجوية الأميركية بالتعامل مع الأهداف المعادية في سمائها.

كما توافق القادة الأوروبيون على تقاسم المعلومات وتحديث منظومة الاستشعار عن بُعد لهذه المسيّرات، وهو تطور لم يكن موجودا في السابق ويعكس المخاوف المتزايدة من روسيا، حسب عبيدي، الذي رجح أن ينتهي الأمر بحصول كل دولة على حرية التعامل مع هذه التهديدات بشكل منفرد كقرار سيادي في نهاية الأمر.