مبعوثا ترامب يصلان إلى شرم الشيخ للمشاركة بمفاوضات غزة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وصلا إلى مدينة شرم الشيخ المصرية للانضمام إلى المحادثات الجارية بشأن غزة، في ظل مؤشرات على "تقدم كبير" نحو إنهاء الحرب المستمرة على القطاع.

ونقل مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي في وقت سابق أن ويتكوف وكوشنر غادرا واشنطن متجهين إلى شرم الشيخ وأنهما "لن يغادرا مصر دون التوصل إلى اتفاق يشمل إطلاق سراح الرهائن ووقف الحرب"، وسط تفاؤل مسؤولين أميركيين بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال هذا الأسبوع.

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "قام بعمل ممتاز"، مشيرًا إلى أن ما سماه "الضغط العسكري كان حاسما في دفع حركة حماس نحو مواقف أكثر براغماتية"، وشدد على أن "الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق".

وكان "أكسيوس" قد أفاد بأن ترامب عقد اجتماعا مع كبار مستشاريه للأمن القومي لمناقشة التقدم في مفاوضات غزة، مشيرًا إلى أن المفاوضات لن تصل إلى مرحلة الحسم إلا بعد وصول ويتكوف وكوشنر إلى شرم الشيخ.

قطر ومصر

وأمس الثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن جولة المفاوضات بشأن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة استؤنفت في شرم الشيخ لليوم الثاني.

وأوضح الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي، أن هناك العديد من التفاصيل في الخطة الأميركية لا تزال بحاجة إلى توافق، مشيرًا إلى أن جلسة الاثنين شهدت 4 ساعات من "المفاوضات الدقيقة".

وأكد التزام الدوحة بدعم جهود إنهاء الحرب، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، معربا عن تقدير بلاده للجهود الأميركية في هذا السياق.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون أمس الثلاثاء، أن المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا تزال مستمرة في شرم الشيخ، مشيرا إلى إحراز "تقدم كبير" نحو إنهاء الحرب.

إعلان

وأوضح عبد العاطي أن المفاوضات تهدف إلى "ترسيخ مسار السلام العادل على أساس حل الدولتين، وتحقيق وحدة كاملة بين الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأضاف أن المرحلة الأولى من خطة السلام الأميركية تتضمن إطلاق سراح المحتجزين في غزة وعدد من الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.