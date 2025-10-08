كاليفورنيا تقر قانونا ضد معاداة السامية في المدارس

وقَع حاكم ولاية كاليفورنيا الأميركية غيفين نيوسام، أمس الثلاثاء، قانونا لمكافحة معاداة السامية في المدارس، في إجراء وصفه المجمع التشريعي اليهودي في الولاية بأنه استجابة "للتحرش المقلق" بالطلاب اليهود.

وقال نيوسام، في بيان، إن كاليفورنيا تواجه الكراهية بكل أشكالها، مع تزايد موجة التعصب ومعاداة السامية التي تشهدها البلاد والعالم، مضيفا أن مدارس الولاية يجب أن تكون مكانا لنبذ الكراهية.

وبموجب القانون الجديد، يُنشأ مكتب للحقوق المدنية بالتعاون مع منسق يعينه حاكم كاليفورنيا، لتقديم توصيات إلى الهيئة التشريعية حول السياسات لمعالجة التمييز ضد اليهود في المدارس.

واستنادا إلى وكالة العمليات الحكومية التابعة لإدارة نيوسام، سيكلف مكتب الحقوق المدنية الولاية، نحو 4 ملايين دولار سنويا بما في ذلك الأموال التي ستدفع لموظفي المكتب الـ6.

تأتي هذه الجهود وسط توترات سياسية في الولايات المتحدة سببها حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، إذ أوقفت أو جمدت، سابقا، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التمويل الفدرالي في كليات عدة، بما فيها جامعة كاليفورنيا، بزعم أنها لم تستجب بشكل كاف لمكافحة معاداة السامية.

وسجلت "رابطة مكافحة التشهير" التي تدعم القانون الجديد، 860 حادثة معادية للسامية، العام الماضي، في مدارس التعليم الأساسي والثانوي غير اليهودية على مستوى البلاد.