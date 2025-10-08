قصف متفرق على غزة وصور تكشف الدمار الهائل

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء والليلة الماضية، قصفا متفرقا على مدينة غزة ومناطق أخرى في القطاع، في وقت كشفت صور أقمار صناعية الدمار الهائل جراء العدوان المستمر منذ عامين.

وقال مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال نفذت الليلة الماضية غارة شرقي مدينة غزة.

وأضافت المصادر أن مدفعية الاحتلال قصفت تزامنا مع ذلك المناطق الشرقية للمدينة ومنها حيا الدرج والشجاعية.

وإلى جانب القصف الجوي والمدفعي، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائفها غربي المدينة.

وفي المناطق الجنوبية لمدينة غزة، نسف جيش الاحتلال عددا من المباني السكنية في حي الصبرة بواسطة عربات مفخخة.

ومنذ بدء الهجوم البري الإسرائيلي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي ضمن عملية "عربات جدعون 2″، تتعرض مدينة غزة لقصف غير مسبوق أسفر عن مجازر مروعة، ونزوح مئات الآلاف نحو وسط وجنوب قطاع غزة.

ومع بدء المحادثات بشأنه الخطة الأميركية لإنهاء الحرب، تراجعت وتيرة القصف الإسرائيلي على مدينة غزة، لكن قوات الاحتلال لا تزال متواجدة في المناطق التي توغلت فيها أخيرا شمال وغرب وجنوب المدينة.

بعد عامين من الحرب.. القصف الإسرائيلي لا يزال متواصلا على غزة وأصوات الانفجارات تهز أرجاءها#عامان_على_حرب_غزة pic.twitter.com/wqYibnKTto — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 7, 2025

قصف مستمر

وفي تطورات ميدانية أخرى، قصفت المدفعية الإسرائيلية في وقت مبكر اليوم المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وبلدة المغراقة وسط قطاع غزة.

وفي جنوب القطاع، أفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات الاحتلال نفذت في وقت مبكر اليوم غارة على وسط مدينة خان يونس.

وتزامنا مع ذلك، أطلقت آليات إسرائيلية النار شمال خان يونس، وفقا للمصادر نفسها.

وفي بيان نشره مساء أمس الثلاثاء، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية رغم دعوات وقف القصف لليوم الرابع على التوالي.

إعلان

وأضاف المكتب الإعلامي أن الاحتلال شن 230 غارة على مناطق مكتظة بالسكان والنازحين ما أسفر عن استشهاد 118.

وكانت مصادر في مستشفيات القطاع أفادت باستشهاد 11 فلسطينيا أمس الثلاثاء، منهم مجوّعون تعرضوا لإطلاق النار من جيش الاحتلال أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات.

ووفقا لأحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 67 ألفا و173 شهيدا و169 ألفا و780 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

دمار هائل

في غضون ذلك، كشفت صور أقمار صناعية حديثة نشرتها شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية حجم الدمار الهائل الذي أصاب قطاع غزة جراء الحرب.

وتظهر الصور مدينة غزة وقد تحولت إلى أرض قاحلة باهتة مع دمار شبه كامل للملاعب الرياضية والحدائق وخزان المياه الرئيسي.

كما تحولت منطقة المواصي شمال رفح إلى مدينة خيام مكتظة تؤوي مئات الآلاف من النازحين، وسط افتقار شبه كامل للبنية التحتية الضرورية.

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن الأراضي الزراعية استُبدلت بمخيمات مزدحمة، وارتفع عدد سكان رفح إلى نحو 1.4 مليون نسمة، رغم أنها تبدو اليوم غير صالحة للسكن تقريبا.

وتواجه إسرائيل اتهامات بأن الغرض من تدمير مدن بأكملها، هو تهجير المدنيين خارج القطاع.