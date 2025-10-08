الذهب يقفز إلى 4000 دولار للأوقية لأول مرة

قفز سعر الذهب إلى أكثر من 4000 دولار للأوقية (الأونصة) لأول مرة صباح اليوم الأربعاء، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المعدن الثمين مدفوعا بالطلب على الملاذ الآمن وسط توقف أنشطة الحكومة الأميركية إلى جانب زيادة التوقعات بتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وبلغ سعر المعدن الأصفر في مستهل التعاملات الآسيوية (الساعة الثانية توقيت غرينتش) 4001.11 دولار للأونصة، وذلك بعد أن ارتفع بأكثر من 50% منذ بداية العام.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 3997.09 دولار للأوقية بحلول الساعة 0202 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 4000.96 دولار. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.4 % إلى 4020 دولارا للأوقية.

ويعتبر الذهب عادة مخزنا للقيمة في أوقات عدم الاستقرار. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 52% منذ بداية العام بعد صعوده 27% في عام 2024.

وأدت مجموعة من العوامل مثل زيادة مشتريات البنوك المركزية وتجدد الاهتمام بصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب وتراجع الدولار وقوة الطلب من الأفراد إلى تعزيز صعود المعدن الأصفر.

ويقول محللون إن "الخوف من تفويت الفرصة" يعزز الارتفاع أيضا.