عاجل | حماس: وفدنا في شرم الشيخ قدم الإيجابية والمسؤولية اللازمة لإحراز التقدم المطلوب وإتمام الاتفاق

حركة المقاومة الإسلامية (حماس):

وفدنا في شرم الشيخ قدم الإيجابية والمسؤولية اللازمة لإحراز التقدم المطلوب وإتمام الاتفاق

الوسطاء يبذلون جهودا كبيرة لإزالة أي عقبات أمام تطبيق وقف إطلاق النار وتسري روح التفاؤل بين الجميع

المفاوضات ركزت على آليات تنفيذ إنهاء الحرب وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وتبادل الأسرى

تم اليوم تبادل كشوفات الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم وفق المعايير والأعداد المتفق عليها

التفاصيل بعد قليل..