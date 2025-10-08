إصابة فلسطيني بالخليل وبن غفير يقود اقتحام الأقصى

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني -اليوم الأربعاء- بإصابة مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب معبر ترقوميا غرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، في حين اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال تواصل منذ ساعات شن حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 30 مواطنا جلهم أسرى محررون خلال اقتحام مخيم العروب شمال الخليل.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال حوّلت مركز شباب العروب الاجتماعي لمركز تحقيق ميداني في مخيم العروب شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقد نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي -فجر اليوم- اقتحامات شملت طولكرم شمالي الضفة، ورام الله والقدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين في طولكرم بعد مداهمة منزليهما في الحي الجنوبي للمدينة، فيما اقتحمت أيضاً مخيم شعفاط شمال القدس، وقرية نعلين غرب رام الله، ونفذت عمليات تفتيش ومداهمات.

اقتحام الأقصى

وقد اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، بمشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وذلك في ثاني أيام ما يُعرف بـ"عيد العُرش" اليهودي، وسط قيود مشددة على دخول الفلسطينيين إلى المسجد.

وفي تطورات أخرى، قالت مصادر فلسطينية في وقت سابق، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار في وقت مبكر اليوم على شاب فلسطيني في حي بيضون بمحيط المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

وتوازيا مع حرب الإبادة المستمرة منذ عامين في غزة، تشهد الضفة الغربية اعتداءات واسعة أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 1048 فلسطينيا وإصابة أكثر من 10 آلاف، واعتقال 19 ألفا، وفقا لبيانات رسمية فلسطينية.