سرايا القدس تستهدف قوات إسرائيلية متمركزة بمخيم الشاطئ ومحور نتساريم

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مقطع فيديو يوثق عمليه استهداف مقاتليها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة شمال غرب مخيم الشاطئ وشمال محور نتساريم.

وقالت سرايا القدس إن مقاتليها استهدفوا قوات الاحتلال بقذائف الهاون، وتضمنت المشاهد عملية إطلاقها من قبل مقاتلين من السرايا.

وفي وقت سابق بثت سرايا القدس مشاهد تظهر تفجير إحدى الآليات العسكرية الإسرائيلية بعبوة ناسفة ثقيلة في حي تل الهوا جنوبي مدينة غزة.

وفي سياق العمليات المتواصلة لفصائل المقاومة، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها استهدفوا مركبتين عسكريتين إسرائيليتين بقذيفتي "الياسين 105"، مما أسفر عن وقوع عدد من الجنود بين قتيل وجريح قرب عيادة جورة اللوت جنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.