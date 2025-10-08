رئيسة المفوضية الأوروبية: علينا ردع حرب روسيا الهجينة

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين -اليوم الأربعاء- أن على أوروبا أن تعزز دفاعاتها لردع ما سمتها "الحرب الهجينة" التي تشنّها عليها روسيا.

جاء ذلك بعد سلسلة توغلات جوية وهجمات إلكترونية وأضرار لحقت بكابلات تحت البحر، تتهم أطراف أوروبية روسيا بالوقوف خلفها. وتنفي روسيا تورطها في هذه الحوادث.

وقالت دير لاين في خطاب أمام البرلمان الأوروبي إن "هذه الحوادث محسوبة لتبقى ملفوفة بغموض يسمح بإنكارها. إنها ليست مضايقات عشوائية، بل حملة متماسكة ومتصاعدة".

وأضافت أن حادثين قد يقعان بالصدفة، لكن لا يمكن وقوع 3 أو 5 أو 10 حوادث بالصدفة، "فهذه حملة متعمدة وموجهة ضد أوروبا، ويجب على أوروبا الرد عليها".

وشهدت كل من بولندا وإستونيا ورومانيا توغلات جوية روسية بينما رُصدت مسيّرات مجهولة في كل من الدانمارك وألمانيا وبلجيكا.

وسبق أن زادت البلدان الأوروبية إنفاقها الدفاعي إلى مستويات غير مسبوقة منذ انتهاء الحرب الباردة، في ظل مواجهة الحرب الروسية على أوكرانيا وتنامي الشكوك حيال الدعم الأميركي في عهد الرئيس دونالد ترامب.

خطط ومشاريع

ويسعى الاتحاد الأوروبي حاليا لوضع خطط لمشاريع مشتركة يمكن للتكتل المكوّن من 27 دولة إقامتها وتشمل "جدارا" من الدفاعات المضادة للمسيّرات.

وقالت فون دير لاين "علينا ألّا نكتفي بردود الفعل، بل يجب أن نقوم بالردع. لأننا إذا ترددنا في التحرّك، فإن نطاق المنطقة الرمادية سيتّسع".

وأضافت أن "المهمة التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي تتمثّل في المحافظة على السلام، ويعني ذلك اليوم امتلاك القدرة على ردع العدوان والاستفزازات".

وخلال قمة مقررة في بروكسل في وقت لاحق هذا الشهر، سيسعى قادة الاتحاد لوضع "خريطة طريق" تهدف لتحضير التكتل لمواجهة "تهديدات من روسيا في السنوات المقبلة".

وشددت فون دير لاين على أن التعامل مع "حرب روسيا الهجينة" يتطلب "عقلية جديدة تماما منا جميعا".

وأضافت أن "الخيار أمامنا بسيط للغاية. بإمكاننا إما أن نبتعد ونتابع التهديدات الروسية وهي تتصاعد أو أن نواجهها بالوحدة والردع والتصميم".