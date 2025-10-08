أخبار|سوريا

توغلان إسرائيليان وإصابة مدني بالرصاص في القنيطرة

QUNEITRA, SYRIA - JUNE 11: Israeli military vehicles drive towards from the outskirts of the town of Hader towards an Israeli military base on Syrian territory on June 11, 2025 in Quneitra Governorate, Syria. Israeli forces have conducted routine operations in Syria since the fall of the Assad regime, patrolling areas in the southwest and launching airstrikes on Syria's military infrastructure. According to news reports today, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is interested in US-brokered negotiations with the new Syrian government. (Photo by Ed Ram/Getty Images)
الجيش الإسرائيلي نفذ مئات التوغلات في القنيطرة منذ سقوط النظام السابق (غيتي-أرشيف)
Published On 8/10/2025
|
آخر تحديث: 15:02 (توقيت مكة)

أصيب مدني برصاص الاحتلال في محمية جباتا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي في حين توغلت دوريتان للاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء في المعلقة جنوبي القنيطرة والصمدانية الشرقية في القطاع الأوسط.

وأفادت قناة "الإخبارية" السورية، بـ"إصابة مدني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء جمعه الحطب في محمية جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي".

بدورها، أكدت مصادر للجزيرة أن دورية للجيش الإسرائيلي توغلت صباح اليوم في منطقة المعلقة بريف القنيطرة جنوبي سوريا.

وقالت مصادر محلية إن الدورية المؤلفة من 6 سيارات أقامت حاجزا مؤقتا في القرية، مما أثار حالة من الخوف بين الأهالي.

كما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مراسلها إقامة قوة إسرائيلية مكونة من 3 سيارات حاجزا عند خزان المياه المهدم بين الصمدانية الشرقية وبلدة العجرف في القطاع الجنوبي من القنيطرة.

وأضافت أن الجنود الإسرائيليين فتشوا المارة ثم انسحبوا بعد نحو نصف ساعة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك عام 1974، ولقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وتشن إسرائيل، منذ سقوط نظام بشار الأسد، عمليات توغل بري في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، حيث سيطرت على المنطقة العازلة، ثم انتقلت لتنفيذ مداهمات في المناطق الحدودية، في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك عام 1974ولقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بسيادة الدول.

المصدر: الجزيرة + وكالات

