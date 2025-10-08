بول بيا يعود للشمال في افتتاح حملته الانتخابية بعد غياب7 سنوات

عاد الرئيس الكاميروني بول بيا إلى مدينة ماروا شمالي البلاد، حيث عقد أول مهرجان انتخابي له قبل 5 أيام من موعد الاقتراع المقرر الأحد المقبل، في مشهد يعيد إلى الأذهان تقليده المتكرر منذ عقود بافتتاح حملاته من هذه المنطقة الإستراتيجية.

وبعد 7 سنوات منذ آخر زيارة له للمدينة، ظهر بيا أمام آلاف من أنصاره في ملعب "يايا دايرو"، مؤكدا أن "عزيمته على خدمة الكاميرونيين ما زالت راسخة".

ورغم ما يصفه مراقبون بتراجع متانة التحالف التقليدي بينه وبين الشمال، بسبب انشقاق بعض الحلفاء التاريخيين، فإن الحشود رفعت شعارات الولاء لـ"رجل التجديد"، كما يلقبه أنصاره.

تحالفات متصدعة وثقة معلنة

تأتي عودة بيا إلى الشمال في وقت يخوض فيه السباق الرئاسي للولاية الثامنة بعد 43 عاما في الحكم، بينما يواجه تحديا من 11 مرشحا، بينهم اثنان من حلفائه السابقين الذين قرروا الترشح ضده.

في المقابل، أعلنت قوى معارضة انسحاب مرشحين لصالح السياسي المخضرم بيلو بوبا مايكاري، بينما أصدر حراك "قفوا من أجل الكاميرون" بيانا ندد فيه بما وصفه بـ"قواعد لعبة غير عادلة"، بدءا من القانون الانتخابي وصولا إلى آليات إعلان النتائج.

ترقب لما بعد ماروا

ولم يكشف فريق بيا عن أي مهرجانات انتخابية أخرى قبل يوم الاقتراع، مما يجعل ظهوره في ماروا الحدث الأبرز في حملته حتى الآن، وسط تساؤلات حول قدرة الرئيس المخضرم على الحفاظ على ولاء الشمال في ظل المتغيرات السياسية المتسارعة.