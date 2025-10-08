أخبار|غزة في عامين|إسبانيا

بالصور.. العالم ينتفض في الذكرى الثانية للحرب على غزة

A demonstrator with the Palestinian flag painted on her face shouts slogans during a march in Buenos Aires on October 7, 2025, on the second anniversary of the deadly Hamas-led attack on Israel which sparked a retaliatory offensive in Gaza.
بشوارع الأرجنتين أصوات تطالب بالحرية لغزة في مشهد يعكس استمرار الغضب الشعبي بعد عامين من الحرب (الفرنسية)
Published On 8/10/2025
|
آخر تحديث: 14:30 (توقيت مكة)

حفظ

شهدت عواصم ومدن عدة حول العالم، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2025، مظاهرات حاشدة إحياء للذكرى الثانية لاندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

Demonstrators hold a giant Palestinian flag as they take part in a march in Bogota on October 7, 2025, on the second anniversary of the deadly Hamas-led attack on Israel which sparked a retaliatory offensive in Gaza.
أعلام فلسطينية على أكتاف المتظاهرين في شوارع بوغوتا الكولومبية تضامنا مع غزة في الذكرى الثانية للحرب (الفرنسية)
Demonstrators show a banner that reads "No more genocidal complicity, break relations with Israel" during a demonstration demanding an end to attacks on the Gaza Strip and Palestinian territories as part of a national protest in Guadalajara, Mexico on October 7, 2025.
مسيرة وطنية بشوارع غوادالاخارا (المكسيك) تدين الصمت الدولي تجاه ما يجري بغزة وتطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل (الفرنسية)
Pro-Palestinian demonstrators hold a banner reading: "Stop the genocide in Palestine, Long live the struggle of the Palestinian people," during a protest in Madrid, Spain, Saturday, Oct. 4, 2025. (AP Photo/Bernat Armangue)
حشود وسط شوارع مدريد: أوقفوا الإبادة في فلسطين.. تحيا مقاومة الشعب الفلسطيني (أسوشيتد برس)

وخرج آلاف الطلبة في العاصمة البريطانية من جامعات كينغز كوليدج ولندن للاقتصاد وجامعة كلية لندن ومدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية "إس أو إيه إس" (SOAS) في مسيرة مركزية حملت شعار "عامان على الإبادة في غزة" وقد جابت شوارع المدينة وسط إجراءات أمنية مشددة.

LONDON, ENGLAND - OCTOBER 7: Protesters from a number of London universities attend a pro-Palestine demonstration on October 7, 2025 in London, England. On the same day as people mark the second anniversary of the Hamas attacks on Israel which led to more than 1200 deaths and 251 hostages taken, students from King's College London, London School of Economics, University College London, and School of Oriental and ­African Studies (SOAS) take part in a march through central London to mark two years since 'the beginning of the genocide in Gaza'. This march comes as Home Secretary Shabana Mahmood announced increased police powers at repeat protests, such as those in support of Palestine. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)
طلاب من جامعات في لندن يشاركون بمسيرة مؤيدة للفلسطينيين تخليدا للذكرى الثانية لحرب الإبادة الإسرائيلية (غيتي)
LONDON, ENGLAND - OCTOBER 07: Protesters from a number of London universities attend a pro-Palestine demonstration on October 7, 2025 in London, England. On the same day as people mark the second anniversary of the Hamas attacks on Israel which led to more than 1200 deaths and 251 hostages taken, students from King's College London, London School of Economics, University College London, and School of Oriental and ­African Studies (SOAS) take part in a march through central London to mark two years since 'the beginning of the genocide in Gaza'. This march comes as Home Secretary Shabana Mahmood announced increased police powers at repeat protests, such as those in support of Palestine. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)
طلاب جامعات لندن يسيرون بالشوارع ضمن مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين وسط إجراءات أمنية مشددة (غيتي)
LONDON, ENGLAND - OCTOBER 7: Protesters from a number of London universities attend a pro-Palestine demonstration on October 7, 2025 in London, England. On the same day as people mark the second anniversary of the Hamas attacks on Israel which led to more than 1200 deaths and 251 hostages taken, students from King's College London, London School of Economics, University College London, and School of Oriental and ­African Studies (SOAS) take part in a march through central London to mark two years since 'the beginning of the genocide in Gaza'. This march comes as Home Secretary Shabana Mahmood announced increased police powers at repeat protests, such as those in support of Palestine. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)
إجراءات مشددة على الاحتجاج بعد إعلان وزيرة الداخلية شابانا محمود زيادة صلاحيات الشرطة بالمظاهرات المتكررة المؤيدة لغزة بلندن (غيتي)

وفي الولايات المتحدة، خرج مئات المتظاهرين في نيويورك وبورتلاند إحياء للذكرى الثانية للحرب على غزة، رافعين الأعلام الفلسطينية ومرددين هتافات تطالب بوقف الدعم الأميركي لإسرائيل. وجابت المسيرات شوارع نيويورك وسط انتشار أمني كثيف، وقد رفع المحتجون لافتات كُتب عليها "الحرية لفلسطين" و"أوقفوا الإبادة في غزة".

Demonstrators attend a pro-Palestinian protest on the day of the two-year anniversary of the attack on Israel by Hamas, in New York City, U.S., October 7, 2025. REUTERS/Shannon Stapleton
متظاهرون في احتجاج مؤيد للفلسطينيين وسط شوارع نيويورك لإحياء الذكرى الثانية لحرب الإبادة الإسرائيلية (رويترز)
NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 07: NYPD officers walk alongside pro-Palestinian activists as they march along Sixth Avenue to protest the war in Gaza on the October 7th Anniversary on October 07, 2025 in New York City. The protest was held on the second anniversary of Hamas’s Oct. 7, 2023 attack on Israel that killed about 1,200 people and saw 251 hostages taken. Forty-eight hostages remain in Gaza. Gaza’s health authorities say more than 67,000 Palestinians have been killed in a war that has also displaced roughly 2 million people. Talks are underway in Egypt on a ceasefire and hostage deal. Michael M. Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
شرطة نيويورك ترافق ناشطين مؤيدين للفلسطينيين بمسيرة لإحياء الذكرى الثانية لإبادة غزة والتي أودت بحياة أكثر من 67 ألف فلسطيني (الفرنسية)
Demonstrators attend a pro-Palestinian protest on the day of the two-year anniversary of the attack on Israel by Hamas, in New York City, U.S., October 7, 2025. REUTERS/Shannon Stapleton
حشود مؤيدة للفلسطينيين تتجمع في شوارع نيويورك وسط دعوات لإنهاء الحرب الإسرائيلية وحماية المدنيين الفلسطينيين (رويترز)

احتجاجات بأميركا اللاتينية

وفي الأرجنتين، رُفعت الأعلام الفلسطينية في قلب العاصمة بوينس آيرس، حيث شارك مئات النشطاء في مسيرة جابت الشوارع الرئيسية مرددين هتافات تندد بـ"جرائم الاحتلال" وتدعو إلى إنهاء "الحصار والإبادة في غزة".

epa12438556 Protestors participate in a demonstration in support of Palestinians, in Buenos Aires, Argentina, 07 October 2025. Thousands of people marched under the slogan 'stop the genocide' in the Gaza Strip two years after the Islamist group Hamas attacked Israel and the war in the Palestinian enclave began. EPA/STRINGER
آلاف المتظاهرين يشاركون في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين وسط شوارع بوينس آيرس (الأوروبية)
epa12438554 Protestors participate in a demonstration in support of Palestinians, in Buenos Aires, Argentina, 07 October 2025. Thousands of people marched under the slogan 'stop the genocide' in the Gaza Strip two years after the Islamist group Hamas attacked Israel and the war in the Palestinian enclave began. EPA/STRINGER
المحتجون بالأرجنتين يرفعون شعارات تطالب بوقف الإبادة في قطاع غزة بعد مرور عامين على اندلاع الحرب على غزة (الأوروبية)
epa12438558 Members of the Argentine Police patrol during a demonstration in support of Palestinians, in Buenos Aires, Argentina, 07 October 2025. Thousands of people marched under the slogan 'stop the genocide' in the Gaza Strip two years after the Islamist group Hamas attacked Israel and the war in the Palestinian enclave began. EPA/STRINGER
الشرطة الأرجنتينية تسيّر دوريات أمنية أثناء احتجاج دعا لإنهاء الحرب الإسرائيلية وحماية المدنيين الفلسطينيين بغزة (الأوروبية)

وفي مدينة ميديلين الكولومبية، أحرق المتظاهرون مجسما يحمل صورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى جانب العلمين الأميركي والإسرائيلي، في تعبير رمزي عن رفض الدعم الغربي لإسرائيل.

Demonstrators set fire to a sign depicting US President Donald Trump with the US and Israeli flags during a march in Medellin, Colombia on October 7, 2025, on the second anniversary of the deadly Hamas-led attack on Israel which sparked a retaliatory offensive in Gaza.
حشود بمدينة ميديلين الكولومبية يتضامنون مع غزة ويصبون جام غضبهم على صور ترامب والعلميْن الأميركي والإسرائيلي  (الفرنسية)
Demonstrators show Palestinian flags and a sign depicting Hamas' slain leader Yahya Sinwar during a march in Medellin, Colombia on October 7, 2025, on the second anniversary of the deadly Hamas-led attack on Israel which sparked a retaliatory offensive in Gaza.
متظاهرون بميديلين يرفعون أعلام فلسطين وصورة زعيم حماس الراحل السنوار باحتجاج لإحياء الذكرى الثانية للحرب على غزة (الفرنسية)
Demonstrators wave Palestinian flags and burn an Israeli flag during a march in Cali, Colombia on October 7, 2025, on the second anniversary of the deadly Hamas-led attack on Israel which sparked a retaliatory offensive in Gaza.
متظاهرون في كالي الكولومبية يلوّحون بالأعلام الفلسطينية ويحرقون علم إسرائيل بمسيرة تضامنية مع الفلسطينيين (الفرنسية)

وفي العاصمة سانتياغو، احتشد طلاب جامعة تشيلي أمام مبنى الجامعة رافعين لافتات تطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل، ورددوا شعارات تضامنية مع الأطفال والنساء في قطاع غزة.

University students demonstrate in support of the Palestinians and against Israel's war in Gaza, in front of the Universidad de Chile building in Santiago, Chile, Tuesday, Oct. 7, 2025. (AP Photo/Esteban Felix)
مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين ومعارضة للحرب الإسرائيلية على غزة أمام مبنى جامعة تشيلي في سانتياغو (أسوشيتد برس)
epa12438665 People hold an effigy with the image of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu during a march in support of Palestine in Valparaíso, Chile, 07 October 2025. October 7th marks the second anniversary of a cross-border attack by Hamas in Israel on 07 October 2023 that killed about 1,200 Israelis and launched an Israeli military campaign in response in the Gaza Strip that killed more than 67,000 Palestinians and destroyed the Palestinian enclave. EPA/CRISTOBAL BASAURE
متظاهرون في فالبارايسو (تشيلي) يرفعون مجسم نتنياهو مكبلا خلال مسيرة داعمة لغزة (الأوروبية)
epaselect epa12438667 People burn an effigy with the image of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu during a pro-Palestinian march in Valparaíso, Chile, 07 October 2025. October 7th marks the second anniversary of a cross-border attack by Hamas in Israel on 07 October 2023 that killed about 1,200 Israelis and launched an Israeli military campaign in response in the Gaza Strip that killed more than 67,000 Palestinians and destroyed the Palestinian enclave. EPA/CRISTOBAL BASAURE
متظاهرون في فالبارايسو (تشيلي) في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين بعد مرور عامين على بدء الحرب الإسرائيلية على غزة (الأوروبية)

تنديد في أوروبا الجنوبية

كما شهدت العاصمة اليونانية مظاهرات شارك فيها المئات أمام السفارة الإسرائيلية، حيث تدخلت قوات مكافحة الشغب واعتقلت عددا من المحتجين. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات تدين ما وصفوه بـ"تواطؤ الغرب في استمرار المجازر بحق المدنيين" الفلسطينيين.

A protester waves a Palestinian flag during a pro-Palestinian demonstration in Athens, Tuesday, Oct. 7, 2025, marking the two-year anniversary of Hamas' attack on Israel. (AP Photo/Petros Giannakouris)
الأعلام الفلسطينية ترتفع بمظاهرة وسط شوارع أثينا باليونان مطالبة بإيقاف حرب الإبادة الجماعية على غزة (أسوشيتد برس)
Pro-Palestinian activists hold a banner as they protest to condemn the interception of the vessels of the Global Sumud Flotilla, outside the Ministry Of Foreign Affairs in Athens, Greece, October 2, 2025. REUTERS/Louisa Gouliamaki
ناشطون مؤيدون للفلسطينيين خلال احتجاج أمام الخارجية في أثينا لإدانة اعتراض السفن المشاركة بأسطول الصمود العالمي (رويترز)
Riot police arrest a protester during a pro-Palestinian demonstration outside the embassy of Israel in Athens, Tuesday, Oct. 7, 2025, marking the two-year anniversary of Hamas' attack on Israel. (AP Photo/Petros Giannakouris)
شرطة اثينا تعتقل أحد المتظاهرين خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين أمام سفارة إسرائيل بالذكرى الثانية للحرب على غزة (أسوشيتد برس)

وقد امتدت الفعاليات التضامنية إلى المكسيك، إذ نظّم ناشطون في مدينة غوادالاخارا وقفة ضخمة رفعوا خلالها لافتات كتب عليها "كفى تواطؤا مع الإبادة.. اقطعوا العلاقات مع إسرائيل" في حين قدّمت مجموعة من النساء عرضا فنيا يجسّد معاناة الأطفال في غزة تحت القصف والحصار.

Demonstrators take part in a march demanding an end to attacks on the Gaza Strip and Palestinian territories as part of a national protest in Mexico City on October 7, 2025. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP)
مسيرة للمطالبة بوقف الهجمات على غزة والأراضي الفلسطينية ضمن احتجاج في مكسيكو سيتي (الفرنسية)
Women perform a piece about children killed in Gaza during a demonstration demanding an end to attacks on the Gaza Strip and Palestinian territories as part of a national protest in Guadalajara, Mexico on October 7, 2025.
مظاهرة في غوادالاخارا  المكسيكية تطالب بوقف الهجمات على غزة (الفرنسية)
Women perform a piece about children killed in Gaza during a demonstration demanding an end to attacks on the Gaza Strip and Palestinian territories as part of a national protest in Guadalajara, Mexico on October 7, 2025.
وقفة تضامنية مع غزة في غوادالاخارا  احتجاجا على قتل إسرائيل الأطفال الفلسطينيين (الفرنسية)

ويأتي هذا الحراك العالمي مع استمرار الدعوات الأممية والمنظمات الحقوقية لفتح تحقيقات دولية بشأن الانتهاكات التي ارتُكبت خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي خلّفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال.

إعلان
المصدر: الجزيرة + وكالات

إعلان