انتشال جثث شهداء بغزة ودعوات أممية لحماية الأطفال

واصلت إسرائيل قصفها على غزة -اليوم الأربعاء- مع انتشال جثتي شهيدين بعد غارات على منطقتي الجلاء والنصر، في حين قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن أطفال القطاع يتعرضون لقتل وتشويه وتشريد منذ أكثر 700 يوم.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال يفجر عربات مفخخة في حي الصبرة، ويشن غارات على حي الشجاعية بمدينة غزة.

كما أوضح المراسل -من مخيم النصيرات- تفاقم الأوضاع الإنسانية في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع مؤكدا أن الاحتلال عاد لمنهجية تفجير العربات المفخخة للمنازل المدنية بمناطق مختلفة من القطاع.

وقالت مصادر فلسطينية إن المدفعية الإسرائيلية قصفت فجر اليوم بلدة المغراقة والمناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وكانت صور أقمار صناعية حديثة نشرتها شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية كشفت حجم الدمار الهائل الذي أصاب قطاع غزة جراء الحرب.

وتظهر الصور مدينة غزة وقد تحولت إلى أرض قاحلة باهتة، مع دمار شبه كامل للملاعب الرياضية والحدائق وخزان المياه الرئيسي.

كما تحولت منطقة المواصي شمال رفح إلى مدينة خيام مكتظة تؤوي مئات الآلاف من النازحين، وسط افتقار شبه كامل للبنية التحتية الضرورية.

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن الأراضي الزراعية استُبدلت بمخيمات مزدحمة، وارتفع عدد سكان رفح إلى نحو 1.4 مليون نسمة، رغم أنها تبدو اليوم غير صالحة للسكن تقريبا.

رصدت “الجزيرة نت” عبر صفحة “وسم” وعلى مدار عامين، جميع فصول المعاناة التي عاشها سكان #غزة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية، وكانت صدى لقصصهم اليومية إلى العالم

تغطية خاصة.. #الجزيرة_نت#عامان_من_الحرب_على_غزة

للاطلاع: https://t.co/FwBwBzcY2R pic.twitter.com/hgbvcWijyf — Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) October 7, 2025

استهداف الطفولة

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف إن أطفال غزة يتعرضون لقتل وتشويه وتشريد منذ أكثر 700 يوم، مشيرة إلى أن هذه الحرب "تمثل إهانة لإنسانيتنا المشتركة ويجب أن تنتهي الآن".

إعلان

وأمس، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الجيش الإسرائيلي قتل 118 فلسطينيا خلال الـ96 ساعة الماضية في 230 غارة على قطاع غزة، متجاهلا دعوة الرئيس الأميركي لوقف القصف لليوم الرابع على التوالي.

وأضاف المكتب في بيان أن إسرائيل تواصل عدوانها غير آبهة بدعوات وقف إطلاق النار، مؤكدا أن جيش الاحتلال نفذ -منذ فجر السبت الماضي وحتى نهاية أمس- أكثر من 230 غارة جوية ومدفعية استهدفت مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين في مختلف محافظات القطاع، وارتكب مجازر واضحة.

وأشار إلى أن هذه الغارات أسفرت عن استشهاد 118 فلسطينيا من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وفي مدينة غزة وحدها استشهد 72 مواطنا.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن هذه الجريمة المتواصلة تندرج في إطار "جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني، وتؤكد أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل الدعوات الدولية للتهدئة، ويصرّ على مواصلة القتل الممنهج للمدنيين وتدمير مقومات الحياة في قطاع غزة".

وتواصل إسرائيل -بدعم أميركي- منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفا و173 شهيدا، و169 ألفا و780 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا، منهم 154 طفلا.