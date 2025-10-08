الشرع يبحث مع المبعوث الأميركي وقائد القيادة الوسطى تعزيز الأمن

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم برّاك وقائد القيادة الوسطى الأميركية الأدميرال براد كوبر آخر التطورات في الساحة السورية، وسبل دعم العملية السياسية وتعزيز الأمن والاستقرار.

كما تناول اللقاء أمس الثلاثاء، مناقشة آليات تنفيذ اتفاق العاشر من مارس/آذار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بما يصون وحدة الأراضي السورية وسيادتها، وفق بيان رئاسة الجمهورية.

وأضاف البيان أن الاجتماع جرى بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة السوري حسين السلامة.

والتقى برّاك والأميرال براد كوبر في وقت سابق بقائد قوات (قسد) مظلوم عبدي ومسؤولين كبار في شمال شرقي سوريا. وركزت المحادثات على تسريع تنفيذ اتفاق العاشر من مارس/آذار مع دمشق.

وكان وزير الدفاع السوري التقى أيضا قائد قوات سوريا الديمقراطية وأعلن التوصل إلى اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار عقب اشتباكات مدينة حلب الليلة الماضية.

وقال مراسل الجزيرة، إن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها تدريجيا مع عودة الهدوء في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب شمال سوريا.

وأكد مدير الأمن في حلب أن قوى الأمن الداخلي السوري لا تزال تنتشر في محيط الحيين حفاظاً على أمن المنطقة. وشهدت المنطقة أمس اشتباكات بين قوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية.

وتصاعدت الاشتباكات المتقطعة خلال الأيام القليلة الماضية، وتبادلت دمشق وقوات قسد الاتهام بممارسة استفزازات.

وفي العاشر من مارس/آذار الماضي، توصل الطرفان إلى اتفاق برعاية الولايات المتحدة لدمج القوات التي يقودها الأكراد في المؤسسات السورية بحلول نهاية العام، بما يشمل نقل السيطرة على معابر حدودية ومطار وحقول للنفط والغاز إلى دمشق.