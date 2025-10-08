السيسي يدعو ترامب لحضور توقيع الاتفاق المزمع بشأن غزة

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوة لنظيره الأميركي دونالد ترامب لحضور توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك إذا ما تم التوصل إليه في شرم الشيخ، وسط تفاؤل يخيم على المفاوضات التي تقوم وفق ما تسمى خطة ترامب.

ونقلت قناة "القاهرة" الأخبارية عن السيسي قوله خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة "أوجه رسالة للرئيس ترامب بمواصلة دعمه للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة".

وأضاف السيسي أن ترامب أرسل مبعوثيه (ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر) بتكليف واضح بالعمل على إنهاء حرب غزة، مثمنا جهود الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب على غزة .

وشدد الرئيس المصري على أن القاهرة حريصة على إنجاح مفاوضات شرم الشيخ لإنهاء الحرب في القطاع.

وتشهد المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بمصر زخما دوليا مع انضمام وفود رفيعة من تركيا وقطر والولايات المتحدة -اليوم الأربعاء- مما يثير توقعات بأن الصورة ستتضح قريبا.

وفي 29 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن ترامب خطة تتألف من 20 بندا، بينها: تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار ونزع سلاح حماس.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية -عن مصدر إسرائيلي مطلع لم تسمه- أن الولايات المتحدة تدير المفاوضات التي انطلقت أول أمس بوتيرة متسارعة لإغلاق الملفات العالقة، لكن حتى الآن لا يمكن القول إن شيئا تحقق فعليا.

أما القناة 12 الإسرائيلية (خاصة) فقالت اليوم إن المؤسسة العسكرية تتوقع أن تتضح صورة الوضع خلال أيام قليلة من خلال المفاوضات المكثفة الجارية في مصر.

ونقلت عن مصدر أمني إسرائيلي وصفته بأنه رفيع المستوى، قوله إن الظروف الراهنة ميدانيا وسياسيا هيأت الظروف المؤاتية للتقدم نحو اتفاق لإنهاء الحرب وإعادة "المخطوفين".

وشهد اليوم الثاني من المفاوضات بدء مصر مناقشة قوائم لأسرى فلسطينيين مزمع الإفراج عنهم من سجون إسرائيل، بالإضافة إلى بحث آلية للانسحاب الإسرائيلي.

ومن جانبها طلبت حماس إيضاحات وضمانات بشأن تنفيذ خطة ترامب، لا سيما إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية، بحسب "القاهرة" الإخبارية نقلا عن مصادر لم تسمها.