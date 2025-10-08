الجيش الأميركي يعلن قتل قيادي في القاعدة بسوريا

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية أنها نفذت في الثاني من سبتمبر/أيلول الشهر الجاري غارة في سوريا أسفرت عن مقتل من وصفته بأحد كبار مخططي الهجمات في تنظيم القاعدة.

وقالت القيادة الوسطى -في بيان نشرته في وقت متأخر من مساء الثلاثاء- إن القتيل هو محمد عبد الوهاب الأحمد، وأضافت أنه عضو في جماعة أنصار الإسلام المرتبطة بالقاعدة.

وقال قائد القيادة الوسطى الأميركية الأدميرال براد كوبر، إن القوات الأميركية في الشرق الأوسط تعمل على عرقلة وهزيمة جهود من وصفهم بالإرهابيين في التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات.

وأضاف كوبر، أن قواته ستواصل الدفاع عن الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة وخارجها.

ومن حين لآخر يستهدف التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قياديين في تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة بسوريا.