الاستخبارات التركية توقف متهما بإخفاء محام تعاون مع الموساد

ألقى جهاز الاستخبارات التركي القبض على عثمان تشيليك المتهم بإخفاء المحامي طغرل هان ديب الذي كان يبيع معلومات مقابل المال لأشخاص يعملون لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، وفقا لوكالة الأناضول.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية -اليوم الأربعاء- أن الاستخبارات التركية نفذت عملية مشتركة بالتعاون مع النيابة العامة وشعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول، وأنه تم خلال هذه العملية توقيف عثمان تشيليك.

وأضافت أنه تبين أن تشيليك هو صاحب المنزل الذي كان يختبئ فيه المحامي طغرل هان ديب الذي زوّد محققين يعملون لصالح إسرائيل بمعلومات مقابل المال.

ووفقا للوكالة، فقد تم القبض على تشيليك بالقرب من مكتب ديب، وبدأت بحقه إجراءات قانونية بتهمة إيواء مجرم.

توقيف طغرل هان ديب

وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أكدت مصادر أمنية تركية للأناضول أن جهاز الاستخبارات التركي تمكن من توقيف المتهم المحامي طغرل هان ديب في إسطنبول إثر بيعه معلومات إلى محققين يتجسسون لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد.

وتم توقيف ديب خلال عملية مشتركة نفذتها الاستخبارات التركية مع النيابة العامة وشعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول، وأوقفت خلالها أيضا المتهم سركان تشيتشك.

وذكرت المصادر أن ديب كان أحد الأشخاص الذين استعان بهم سركان تشيتشك الذي وصفته بعميل الموساد.

كما تبين -وفقا للوكالة- أن ديب لم يتعاون مع تشيتشك فقط، بل عمل مع العديد من المحققين ممن يتجسسون لصالح الموساد، ومن بينهم موسى كوش الذي سبق أن صدر بحقه حكم بالسجن 19 سنة بعد إدانته بالعمل لصالح إسرائيل.

وكشفت التحقيقات أن ديب كان يساعد المحققين في الحصول على بيانات شخصية من السجلات العامة مقابل منافع مالية، وأنه أنشأ نظام استعلام غير قانوني يبيع عبره المعلومات التي يجمعها للمحققين.

واتضح أن المحققين الذين تعاونوا مع ديب كانوا يعرضون هذه المعلومات على جهاز الموساد الإسرائيلي ويستخدمونها في أنشطة التجسس.