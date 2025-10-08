اعتقال 7 أشخاص في قضية تجسس في بوركينا فاسو

أعلن وزير الأمن في بوركينا فاسو، محمدو سانا، الثلاثاء، عن تفكيك شبكة واسعة يُشتبه في تورطها بأنشطة تجسس داخل البلاد تحت غطاء العمل الإنساني، في قضية أثارت جدلاً واسعاً بشأن نشاط بعض المنظمات الأجنبية.

وقالت السلطات إن الشبكة كانت تعمل عبر منظمة "إنترناشونال إن جي أو سيفتي أورغانيزيشن"، وهي منظمة غير حكومية مقرها لاهاي بهولندا، تنشط في بوركينا فاسو منذ عام 2019 بموجب اتفاقية تسمح لها بتقديم الدعم الأمني للمنظمات الإنسانية.

لكن التحقيقات، وفق الوزير، كشفت أن المنظمة تجاوزت مهامها المعلنة، وجمعت معلومات حساسة عن القوات المسلحة وقوات الأمن، شملت تحركات القوافل العسكرية، والوسائل المستخدمة، ومناطق العمليات، إضافة إلى حوادث مرتبطة بالعبوات الناسفة.

اعتقالات وتهم ثقيلة

وأكدت الحكومة توقيف 7 أشخاص، بينهم فرنسيون وتشيكي ومالي، إلى جانب موظفين محليين.

وتواجه المجموعة تهما تتعلق بـ"التجسس والخيانة" بموجب المادة 311-4 من القانون الجنائي.

ومن بين الموقوفين جان-كريستوف إميل بيغون، المدير الإقليمي للمنظمة (فرنسي الجنسية)، وأميناتة ماريان غيسيه، نائبة المدير (فرنسية-سنغالية)، وتوماس موزيك، نائب المدير العام (تشيكي)، إضافة إلى متعاونين محليين وموظف من مالي.

وكشف الوزير سانا أن الشبكة كانت منظمة على 3 مستويات مترابطة.

فقد ضمّت مستشارين من عناصر سابقين في قوات الأمن والدفاع، إلى جانب عملاء ميدانيين مكلفين بجمع البيانات، بينما تولى وسطاء محليون في مناطق مختلفة مهمة توفير المعلومات مقابل مبالغ مالية.

هذا التنظيم المتدرج منح الشبكة قدرة على الوصول إلى تفاصيل دقيقة حول الأنشطة العسكرية والأمنية في البلاد.

تحقيقات وتعليق نشاط المنظمة

وأفادت السلطات بأن المدير الإقليمي للمنظمة أقرّ بأنه طلب من موظفيه جمع معلومات، من دون أن يوضح الهدف من ذلك.

كما اتهمت الحكومة المنظمة بمواصلة بعض أنشطتها رغم صدور قرار بتعليق عملها منذ 31 يوليو/تموز 2025، وهو ما اعتبرته السلطات تحديا مباشرا لسيادة الدولة وإجراءاتها القانونية.

ومن المقرر أن يُحال الموقوفون إلى النيابة العامة في واغادوغو، حيث ستتم ملاحقتهم بتهم التجسس والخيانة.

وحتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي من المقر الرئيسي للمنظمة في لاهاي، بينما تترقب الأوساط المحلية والدولية تطورات القضية التي قد تلقي بظلالها على عمل المنظمات الأجنبية في بوركينا فاسو.