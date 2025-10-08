اعتقالات جماعية بالخليل وإصابة شاب بالرصاص في القدس

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، اقتحامات واعتقالات جماعية في الضفة الغربية المحتلة، وأصابت فلسطينيا بالرصاص في القدس المحتلة.

وشملت الاقتحامات الإسرائيلية طولكرم شمالي الضفة، ورام الله والقدس المحتلة وسطها، والخليل جنوبها.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات إسرائيلية اعتقلت نحو 50 فلسطينيا أثناء اقتحامها مخيم العروب شمال الخليل.

#شاهد | جانب من اقتحام قوات الاحتلال لمخيم العروب شمال الخليل، وسط حملة اعتقالات واسعة. pic.twitter.com/bpVsZteqL4 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 8, 2025

وأضافت أن من المعتقلين العديد من الأسرى المحررين، مشيرة إلى أن القوات المتوغلة حولت مركزا شبابيا في المخيم إلى مقر تحقيق.

وقبيل ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الكوم غرب مدينة دورا جنوب الخليل، وحي واد البير في بلدة إذنا غرب المدينة، بحسب مصادر محلية.

وفي طولكرم اعتقلت قوة إسرائيلية شابين عقب مداهمة منزلهما خلال اقتحامها الحي الجنوبي في طولكرم.

شرطة الاحتلال تطلق النار على شاب في حي بيضون قرب باب المغاربة بالقدس المحتلة pic.twitter.com/76BLSs5LFO — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 7, 2025

مصاب بالرصاص

في تطورات أخرى، قالت مصادر فلسطينية، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار في وقت مبكر اليوم على شاب فلسطيني في حي بيضون بمحيط المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

وأظهر مقطع مصور الشاب المصاب ملقى على الأرض وقربه أحد عناصر الشرطة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت في وقت مبكر اليوم مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.

كما اقتحمت قوة إسرائيلية بلدة حزما التي تقع بدورها شمال القدس المحتلة، وفقا لمصادر فلسطينية.

وشملت الاقتحامات الإسرائيلية بلدتي سلواد ودير دبوان شرق رام الله وقرية نعلين غربها.

إعلان

وفي منطقة بيت لحم القريبة من القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار.

وتوازيا مع حرب الإبادة المستمرة منذ عامين في غزة، تشهد الضفة الغربية اعتداءات واسعة أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 1048 فلسطينيا وإصابة أكثر من 10 آلاف، واعتقال 19 ألفا، وفقا لبيانات رسمية فلسطينية.