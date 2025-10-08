أخبار|فلسطين

اعتقالات جماعية بالخليل وإصابة شاب بالرصاص في القدس

Israeli soldiers detain Palestinians during a raid in Ramallah city in the occupied West Bank on October 7, 2025. (Photo by Zain JAAFAR / AFP)
فلسطينيون اعتقلتهم قوات الاحتلال في رام الله (الفرنسية)
Published On 8/10/2025
|
آخر تحديث: 06:36 (توقيت مكة)

حفظ

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء اقتحامات واعتقالات جماعية في الضفة الغربية المحتلة، وأصابت فلسطينيا بالرصاص في القدس المحتلة.

وشملت الاقتحامات الإسرائيلية طولكرم شمالي الضفة، ورام الله والقدس المحتلة وسطها، والخليل جنوبها.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات إسرائيلية اعتقلت نحو 50 فلسطينيا أثناء اقتحامها مخيم العروب شمال الخليل.

وأضافت أن من بين المعتقلين العديد من الأسرى المحررين، مشيرة إلى أن القوات المتوغلة حولت مركزا شبابيا في المخيم إلى مقر تحقيق.

وقبيل ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الكوم غرب مدينة دورا جنوب الخليل، وحي واد البير في بلدة إذنا غرب المدينة، بحسب مصادر محلية.

وفي طولكرم اعتقلت قوة إسرائيلية شابين عقب مداهمة منزلهما خلال اقتحامها الحي الجنوبي في طولكرم.

إصابة بالرصاص

في تطورات أخرى، قالت مصادر فلسطينية إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار في وقت مبكر اليوم على شاب فلسطيني في حي بيضون بمحيط المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

وأظهر مقطع مصور الشاب المصاب ملقى على الأرض وقربه أحد عناصر الشرطة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت في وقت مبكر اليوم مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.

كما اقتحمت قوة إسرائيلية بلدة حزما التي تقع بدورها شمال القدس المحتلة، وفقا لمصادر فلسطينية.

وشملت الاقتحامات الإسرائيلية بلدتي سلواد ودير دبوان شرق رام الله وقرية نعلين غربها.

إعلان

وفي منطقة بيت لحم القريبة من القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار.

وبالتوازي مع حرب الإبادة المستمرة منذ عامين في غزة، تشهد الضفة الغربية اعتداءات واسعة أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 1048 فلسطينيا وإصابة أكثر من 10 آلاف، واعتقال 19 ألفا آخرين، وفقا لبيانات رسمية فلسطينية.

المصدر: الجزيرة

إعلان