12 شهيدا في غزة والاحتلال يواصل غاراته على القطاع

SOUTHERN ISRAEL, ISRAEL - OCTOBER 7: Smoke rises over the Gaza Strip after an Israeli bombardment, as Israelis mark the 2nd anniversary of the Oct. 7 attacks on October 7, 2025 in Southern Israel, Israel. Various commemorations are taking place around Israel to mark the second anniversary of the Hamas-led attacks in Israel and the Gaza border area on October 7, 2023. During the attacks, 251 hostages were taken and around 1,200 people were killed, making it the deadliest attack in Israel's history. In response to the attacks, Israel launched a military campaign in Gaza, which has so far killed more than 67,000 people and displaced around 90% of the enclave's population of 2.1 million. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
دخان يتصاعد فوق قطاع غزة جراء قصف إسرائيلي (غيتي)
Published On 7/10/2025
آخر تحديث: 23:14 (توقيت مكة)

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيده العسكري على قطاع غزة رغم دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إسرائيل لوقف قصفها على القطاع فورا.

وأفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة بأن الغارات الإسرائيلية أسفرت خلال الساعات الماضية عن استشهاد 12 فلسطينيا، بينهم 4 في مدينة غزة و7 في خان يونس جنوب القطاع، في حين استشهد فلسطيني واحد بالمنطقة الوسطى.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات استهدفت مناطق سكنية متفرقة في مدينة غزة ووسط وجنوب القطاع.

كما ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال فجرت عربة مفخخة في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

في المقابل، اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة جنديين بجروح خطيرة جنوب القطاع.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تستمر فيه مفاوضات شرم الشيخ لليوم الثاني على التوالي بشأن المرحلة الأولى من خطة السلام الأميركية التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تشمل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين وعدد من الأسرى الفلسطينيين والانسحاب الإسرائيلي من غزة.

وبدعم أميركي تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة على قطاع غزة خلفت نحو 67 ألفا و173 شهيدا و169 ألفا و780 جريحا -معظمهم من الأطفال والنساء- إضافة إلى وفاة 460 شخصا بسبب المجاعة -بينهم 154 طفلا- وفق إحصاءات وزارة الصحة في غزة.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الفلسطينية

