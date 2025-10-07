وفاة أسير فلسطيني بعد نقله إلى مستشفى إسرائيلي

أعلنت مؤسستان حقوقيتان، اليوم الثلاثاء، وفاة معتقل فلسطيني بعد نقله إلى مستشفى إسرائيلي إثر تدهور حالته الصحية، عقب احتجازه أكثر من عام ونصف دون محاكمة، في حين أظهرت معطيات فلسطينية اعتقال أكثر من 20 ألفا خلال عامين.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير، إنهما تلقتا بلاغا "باستشهاد المعتقل الإداري أحمد حاتم محمد خضيرات (22 عاما) من بلدة الظاهرية بمحافظة الخليل، في مستشفى سوروكا الإسرائيلي".

وأوضح البيان أن خضيرات اعتُقل في 23 مايو/أيار 2024، وظل رهن الاعتقال الإداري دون توجيه تهمة رسمية، "رغم علم سلطات الاحتلال بإصابته بمرض السكري المزمن واحتجازه في ظروف إنسانية قاسية داخل سجن النقب طوال معظم فترة اعتقاله".

متابعة | نادي الأسير الفلسطيني: – الاحتلال نفّذ جريمة مركّبة بحقّ المعتقل أحمد حاتم خضيرات، بدأت باعتقاله إداريًا، واستمرّت بالإصرار على احتجازه رغم معاناته من مرض السكري المزمن، وفي ظل ظروف قاسية ومأساوية – اعتقل خضيرات في 23 أيار/ مايو 2024، وواصل الاحتلال احتجازه إداريًا pic.twitter.com/nRNGtG4jqs — شبكة قدس | الأسرى (@asranews) October 7, 2025

وأفادت المؤسستان بأن خضيرات أصيب خلال الأشهر الأخيرة بمرض الجرب، ما أدى إلى تدهور صحته بشكل كبير، حيث عانى من حكة شديدة، وتشنجات، ونوبات جوع حادة، وانخفاض حاد في مستوى السكر، وصعوبة في الحركة.

كما أشار محامٍ زاره في أغسطس/آب الماضي إلى أن خضيرات كان عاجزا عن النهوض من فراشه منذ شهرين، وقد انخفض وزنه إلى نحو 40 كغم.

ولم يصدر، حتى الآن، أي تعليق من السلطات الإسرائيلية بشأن وفاته.

وتستخدم إسرائيل ما يعرف بـ"الاعتقال الإداري"، وهو قانون يعود إلى الحقبة البريطانية، يتيح احتجاز الفلسطينيين دون محاكمة استنادا إلى ما تصفه الأجهزة الأمنية بملفات سرية، لفترات تتراوح بين 3 و6 أشهر قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى.

وباستشهاد خضيرات، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء الحرب على غزة إلى 78 شهيدا، وهم فقط من تم التعرف إلى هوياتهم، وفقا لبيانات مؤسسات الأسرى، في حين بلغ إجمالي عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 نحو 315 شهيدا.

سلاح إسرائيلي للتنكيل بالفلسطينيين وسياسية ممنهجة يمارسها الاحتلال منذ عام 1967.. فما هو "الاعتقال الإداري"؟ pic.twitter.com/ziecIGSKUU — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 6, 2023

20 ألف معتقل

واعتقلت إسرائيل خلال العامين الماضيين نحو 20 ألف فلسطيني، منهم 1600 طفل و595 امرأة، وفقا لبيان مؤسسات فلسطينية تُعنى بمتابعة شؤون الأسرى.

وأشار البيان الصادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير ومؤسسة الضمير، إلى أن هذه الأرقام تشمل من أُفرج عنهم لاحقا ومن لا يزالون رهن الاعتقال. ووصف البيان هذه الأعداد بأنها "تشكل فارقا تاريخيا في حجم الاعتقالات خلال عامين فقط".

وأضاف البيان أن هذه الإحصاءات "لا تشمل الاعتقالات في قطاع غزة، والتي تُقدّر بالآلاف، ولا تلك التي جرت داخل الأراضي الفلسطينية عام 1948".

وتشير الإحصاءات الرسمية الفلسطينية إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2025، تجاوز 11 ألفا و100 معتقل، دون احتساب أسرى غزة المحتجزين في المعسكرات العسكرية الإسرائيلية.