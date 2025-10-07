وفاة أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار علماء الأزهر

توفي بالعاصمة المصرية القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أحمد عمر هاشم عن 84 عاما، بعد مسيرة علمية وأكاديمية وفكرية ودعوية حافلة.

وقال حسابه الرسمي عبر منصة فيسبوك: "بقلوب يملؤها الإيمان والرضا بقضاء الله، ننعى إلى العالم العربي والإسلامي وأحبائه وتلاميذه وفاة فقيدنا الحبيب الإمام الشريف أحمد عمر هاشم".

وقالت وسائل إعلام مصرية إن الآلاف شاركوا في تشييع جنازة هاشم عصر اليوم قبل دفنه في مسقط رأسه بقرية بني عامر التابعة لمركز الزقازيق في محافظة الشرقية بدلتا مصر.

ويُعد هاشم أحد أبرز علماء الأزهر الشريف في العصر الحديث، وقد وُلد في 6 فبراير/شباط 1941، ونشأ في بيئة أزهرية محافظة حبّبته في علوم الدين منذ صغره، حسب وكالة الأناضول للأنباء.

تخرج في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1961، ثم حصل على درجة الماجستير في الحديث وعلومه بامتياز مع مرتبة الشرف، قبل أن ينال الدكتوراه عام 1973 بالتقدير نفسه.

مناصب

تدرج في المناصب العلمية داخل جامعة الأزهر حتى شغل منصب رئيس الجامعة، كما تولّى مهام نائب رئيسها للتعليم والطلاب والدراسات العليا.

وكان آخر منصب تقلده عضوية هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وعضوية مجمع البحوث الإسلامية، إلى جانب مشاركته في العديد من الهيئات العلمية والدعوية داخل مصر وخارجها.

تولى رئاسة لجنة البرامج الدينية بالتلفزيون المصري، كما تم تعيينه عضوا بالبرلمان خلال حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كما اختير في نفس الفترة عضوا في المكتب السياسي بالحزب الوطني الديمقراطي.

ألّف الراحل أكثر من 120 كتابا تناولت قضايا الحديث الشريف والسنة والسيرة النبوية، كما حصل على جائزة الدولة التقديرية وميدالية العلوم والفنون من الطبقة الأولى تقديرا لإسهاماته في نشر الفكر الإسلامي المعتدل.

إعلان

في 2023، كرّمته جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم باختياره الشخصية الإسلامية للدورة السادسة والعشرين، تقديرا لجهوده في خدمة القرآن والسنة.