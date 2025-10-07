نتنياهو: نهاية الحرب بغزة قريبة وإسرائيل حطمت حماس لكن لم تهزمها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حوار مطول مع بودكاست أميركي إنه يعتقد أن نهاية الحرب في غزة باتت قريبة.

وأضاف نتنياهو، في مقابلة مع بودكاست للصحفي اليهودي الأميركي بن شابيرو، أنه يجب إنهاء حرب غزة وأنه يأمل أن ينجز ذلك قريبا بمساعدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- إن ما بدأ في غزة سينتهي في غزة مع إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين ونهاية حكم حماس وسيطرتها على غزة، بحسب تصريحاته.

وأضاف أن إسرائيل خرجت من 7 أكتوبر/تشرين الأول، الذي وصفه بالرهيب، كأقوى قوة في الشرق الأوسط.

وقال إن إسرائيل حطمت حماس رغم أنها لم تهزمها بعد، كما فعلت الشيء نفسه أيضا مع حزب الله وسوريا وحطمت برنامج إيران النووي.

وأشار إلى أن إسرائيل هزمت أعداء الولايات المتحدة الذين كانوا يسعون لتطوير صواريخ باليستية برؤوس نووية، وقال إن إيران تطور الآن صواريخ باليستية من طراز عابر للقارات بمدى يصل إلى 8 آلاف كيلومتر، وإذا زادت مدى صواريخها 3 آلاف كيلومتر فستصبح نيويورك وواشنطن في مرمى أسلحتها النووية، بحسب تصريحاته.

وأكد نتنياهو أن أكثر الأسلحة الهجومية تطورا على الكوكب طورتها إسرائيل وشاركتها مع الولايات المتحدة.

وعن محادثاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال نتنياهو إنها ودية جدا "لكن هذا لا يعني أننا نتفق على كل شيء".

والسبت، دعا ترامب إسرائيل إلى وقف قصفها على قطاع غزة بشكل فوري، بعد الرد الإيجابي من حركة حماس على خطته بشأن غزة.

​​​​​​​ومساء الأحد، أعلن ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال" أن محادثات وقف إطلاق النار في غزة التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع كانت إيجابية وتتقدم بوتيرة سريعة.

وفي وقت سابق مساء الاثنين، بدأت جلسات غير مباشرة بين وفدي حماس وإسرائيل في مدينة شرم الشيخ المصرية، لبحث تهيئة الأوضاع الميدانية ووضع آلية لتبادل الأسرى وفق خطة ترامب.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و160 شهيدا، و169 ألفا و679 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.