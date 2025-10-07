الإبلاغ عن ميلوني للجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في إبادة غزة

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم الثلاثاء إنه تم إبلاغ المحكمة الجنائية الدولية عنها بتهمة التواطؤ المفترض في الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالهجوم الإسرائيلي على غزة.

وأضافت ميلوني في مقابلة مع شبكة "راي" التلفزيونية الحكومية أن وزيري الدفاع جويدو كروزيتو والخارجية أنطونيو تاياني تم الإبلاغ عنهما أيضا، مشيرة إلى "اعتقادها" بأن رئيس مجموعة ليوناردو الدفاعية الإيطالية روبرتو سينجولاني سيواجه محاكمة كذلك.

وتعد هذه المرة الأولى التي يحال فيها مسؤولون إيطاليون بهذا المستوى إلى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.