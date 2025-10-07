تقرير: مساعدات عسكرية أميركية لإسرائيل بـ21.7 مليار دولار في عامين

كشف تقرير أعده معهد أبحاث أميركي، أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة لا تقل عن 21.7 مليار دولار، منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبحسب التقرير -الذي نشره معهد أبحاث كوينسي ومقره واشنطن- فإن إدارة الرئيس السابق جو بايدن قدمت 17.9 مليار دولار من هذه المساعدات، بينما أضافت إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب 3.8 مليارات دولار أخرى، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

وأشار التقرير إلى أن جزءا من هذه المساعدات جرى تسليمه بالفعل، وسط توقعات بتسليم الباقي خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية في غزة يعتمد بشكل كبير على الدعم الأميركي، وأن هذا الدعم يشمل أسلحة وذخائر ومعدات متقدمة.

من جانب آخر، نشر معهد "واتسون" للشؤون الدولية والعامة بجامعة براون الأميركية تقريرًا آخر حول الإنفاق العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، كشف فيه أن الولايات المتحدة أنفقت ما بين 9.65 مليارات و12 مليار دولار على أنشطتها العسكرية في المنطقة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتشمل هذه الأنشطة، بحسب التقرير، الهجمات ضد جماعة الحوثيين في اليمن، بالإضافة إلى عمليات استهدفت منشآت نووية إيرانية.

كما أشار التقرير إلى أن نحو 2.25 مليار دولار من هذا الإنفاق خُصص لعمليات ضد إيران في يونيو/حزيران الماضي، خلال حرب استمرت 12 يومًا شنتها إسرائيل بدعم أميركي.

وتواصل إسرائيل -بدعم أميركي- حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 67 ألفا و160 شهيدا و169ألفا و679 جريحا معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب مجاعة أودت بحياة 460 فلسطينيا، بينهم 154 طفلًا.