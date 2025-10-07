تندوا ليسو أمام القضاء مجددا في تنزانيا

استأنفت محكمة في العاصمة التنزانية دودوما، يوم الاثنين، جلسات محاكمة زعيم المعارضة تندوا ليسو بتهمة "الخيانة"، وذلك قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية التي تزداد سخونتها مع تصاعد التوتر السياسي في البلاد.

واعتُقل ليسو، الذي حلّ ثانيا في انتخابات عام 2020 في أبريل/نيسان الماضي بتهمة التحريض على التمرد عبر خطاباته السياسية.

وقد قررت المحكمة حظر البث المباشر لجلسات المحاكمة، مبررة ذلك بضرورة "حماية الشهود".

من جانبه، ينفي المعارض البارز التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنها ذات دوافع سياسية تهدف إلى إقصائه من المشهد العام، في وقت يشهد فيه البلد أجواء مشحونة بين السلطة والمعارضة.

إقصاء حزبه من السباق

وقد مُنع حزب "تشاديما" المعارض، الذي يتزعمه ليسو، من خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد أن رفضت اللجنة الانتخابية تسجيله، وهو ما اعتبرته المعارضة خطوة إضافية لتضييق الخناق على التعددية السياسية.

في المقابل، تستعد الرئيسة الحالية سامية صلوحو حسن، التي تولت السلطة عام 2021، للترشح لولاية جديدة، في مواجهة مرشحين من أحزاب صغيرة لا يُتوقع أن يشكلوا منافسة جدية.