كيف يرى المغردون "طوفان الأقصى" في ذكراه الثانية؟

في مشهد أعاد إلى الأذهان صباح السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ضجت منصات التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء بوسوم وصور ومقاطع تحيي الذكرى الثانية لمعركة "طوفان الأقصى" التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل، واعتبرت نقطة تحول مفصلية في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمنطقة بأسرها.

وتنوعت التفاعلات بين محتفين بما وصفوه بـ"اليوم المفصلي في التاريخ الفلسطيني" وآخرين استعادوا لحظات الانطلاق الأولى للعملية ومشاهدها التي اجتاحت العالم آنذاك، بينما رأى البعض أن المناسبة تمثل فرصة لاستحضار صمود غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ عامين.

الذكرى السنوية الثانية لـ وين رعيم بقلك لا أفرتك راسك!!! https://t.co/zUCfbpGAFY pic.twitter.com/EaP71Jwuoa — Hanaa. M (@HanaaM24) October 7, 2025

وفي المقابل، حذّر آخرون من أن ذكرى العملية تأتي في ظل استمرار دوامة الدم والمعاناة الإنسانية التي ما تزال تلقي بظلالها الثقيلة على سكان القطاع والمنطقة بأكملها.

صيحة حق وملحمة كرامة

ورأى مغردون أن يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول لم يكن مجرد تاريخ في التقويم، بل "صيحة حق هزت أركان الظلم وأضاءت بطولة غزة" مشيرين إلى أن العملية جسدت مشهد مقاومة شعب رفض أن يموت فاختار أن يقاتل من أجل كرامته.

⭕️ في الذكرى الثانية لمعركة طوفان الأقصى 7 أكتوبر .. كابوس الصهاينه الذي اثبت ان اسرائيل اوهن من بيت العنكبوت 💥 انشروا فديوهات الطوفان العظيم لتذكير بني صهيون بالكابوس المرعب لهم . والذي سيتجدد ويبقى يلاحقهم في كل وقت pic.twitter.com/HBUiMAhoDo — مصطفى المومري (@MustafaalMomry) October 6, 2025

ووصف آخرون ذلك اليوم بأنه "يوم إحياء الضمير العربي والإسلامي بل والعالمي" معتبرين أن رسالة "طوفان الأقصى" أكدت أن أصحاب الحق والأرض لا يفرطون مهما طال الزمن، وأن طول عمر الاحتلال وجبروته لا يمنحانه الأمن ولا الاستقرار.

ما بعد الطوفان

وأشار مدونون إلى أن العملية اجتازت الحدود وعبرت القارات، وحملت رسالة إنسانية أعلنت "نقطة نهاية الزمن الصهيوني" مؤكدين أن معاناة الفلسطينيين بعد السابع من أكتوبر تمثل دليلا إضافيا على "همجية الاحتلال" و"انهيار أساطير الحضارة الغربية وحقوق الإنسان".

رغم الجرح والألم، يوم 7 أكتوبر لم يكن مجرد تاريخ بالتقويم بل كان صيحة حقّ هزت أركان الظلم، وأضاءت بطولة غزة التي فضحت الخونة وأظهرت للعالم كيف يُقاتل الأحرار من أجل كرامتهم. لقد كتبت بأحرف من نور ملحمة شعب رفض أن يموت، فاختار أن يقاتل ليحيا بكرامة.#٧أكتوبر #اكتوبر7 pic.twitter.com/omLw920U6w — 🗨️Ahmed Muhammad (@BthAhmd27742) October 6, 2025

واعتبر نشطاء أن 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 كان "يوم الحلم الذي تحقق" إذ رأوا فيه ثأر الأحفاد لآهات أجدادهم في نكبة عام 1948، مؤكدين أن صدى الوجع الفلسطيني دوى هذه المرة بالفعل لا بالكلمات.

منذ 1948 لم يعترف احد بدولة فلسطين إلا بعد طوفان الاقصى ، طوفان الاقصى أجبر الدول على الانتباه لقضية فلسطين المنسية ، حقيقة يجب إداركها #ذكرى_طوفان_الأقصى pic.twitter.com/WOKYwxilh9 — كويـتي حُـ ـر 🇰🇼 (@Kuwaity__7r) October 6, 2025

وكتب أحد المشاركين في التفاعل "منذ عام 1948 لم يعترف أحد بدولة فلسطين إلا بعد طوفان الأقصى الذي أجبر العالم على إعادة الانتباه إلى القضية المنسية".

في حين دون آخر "7 أكتوبر.. كابوس الصهاينة الذي أثبت أن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت، وسيبقى صباح عز وفخر ما دمنا أحياء".

فرقان بين الحق والباطل

وختم مغردون بالقول إن السابع من أكتوبر مثّل "بداية العد التنازلي لنهاية الاحتلال وعودة الوعي الإسلامي والعالمي إلى جوهر القضية الفلسطينية" واعتبروا أن ذلك اليوم كان "فرقانا بين الحق والباطل" وأظهر الحقيقة للعالم وغيّر مجرى التاريخ والوعي الإنساني في كل شبر من الأرض.

السابع من أكتوبر

بهذه الوسائل الهجومية البدائية والبسيطة تمكن رجال غزة من تحرير بعض الأرض الفلسطينية ولعدة أيام!

بهذه الوسائل البدائية والبسيطة تمكن رجال القسام من السيطرة على الفرقة السابعة الإسرائيلية.

السابع من أكتوبر يوم الانتصار الذي أطل على الأمة من كتب التاريخ العربي… pic.twitter.com/QbrOsgBbhv — د. فايز أبو شمالة (@FayezShamm18239) October 7, 2025

يُذكر أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة شنت السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 معركة "طوفان الأقصى" وشملت هجوما بريا وبحريا وجويا وتسللا للمقاومين إلى عدة مستوطنات في غلاف غزة، لتشن إسرائيل بعدها حرب إبادة على القطاع خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين وما تزال مستمرة منذ عامين.