غارات ونسف منازل بغزة واستهداف نازحين في خان يونس

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء قصفا جويا ومدفعيا على مدينة غزة، واستهدفت نازحين في خان يونس جنوبي القطاع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات الاحتلال شنت في وقت مبكر اليوم غارات جوية على عدة مناطق في مدينة غزة.

وقالت المصادر إن الأحياء الغربية للمدينة تعرضت لغارات وإطلاق نار من مسيّرات "كواد كابتر".

#فيديو | مشاهد من عدوان الاحتلال على مدينة غزة. pic.twitter.com/T8l8zSuocA — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 6, 2025

وأضافت أن فتاة أصيبت برصاص قوات الاحتلال في منطقة الشاليهات غربي مدينة غزة.

وأشارت المصادر الفلسطينية إلى أن الغارات الجوية رافقها قصف مدفعي على المناطق الجنوبية والشرقية والشمالية للمدينة.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال حي الشجاعية ومناطق أخرى شرقي مدينة غزة.

وبالتزامن مع ذلك، نسفت قوات الاحتلال مزيدا من المنازل بواسطة آليات محملة بالمتفجرات في حي الصبرة جنوبي المدينة.

وتواصل قصف وتدمير أحياء غزة على الرغم من التراجع النسبي لوتيرة الغارات في الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع المساعي الرامية إلى إبرام اتفاق ينهي الحرب المستمرة على القطاع منذ عامين.

وفي الآونة الأخيرة، توغلت الدبابات الإسرائيلية أكثر في الأحياء الشمالية والغربية والجنوبية لغزة لتقترب من وسط المدينة، في إطار هجوم جديد بدأ قبل أسابيع ضمن عملية عربات جدعون الثانية.

صور تظهر تمركز عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية بمحاذاة شارع الرشيد الساحلي الذي يربط مدينة غزة مع مناطق وسط وجنوبي القطاع ويغلقه الاحتلال لليوم السادس على التوالي أمام حركة الفلسطينيين#الأخبار#عامان_على_حرب_غزة pic.twitter.com/CfJijcpPdA — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 6, 2025

صور حصرية

وقد أظهرت صور حصرية حصلت عليها الجزيرة تمركز عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية بمحاذاة شارع الرشيد الساحلي الذي يربط مدينة غزة بمناطق وسط وجنوبي القطاع.

وتظهر الصور إقامة سواتر ترابية ونقاط تمركز للجيش الإسرائيلي في عدد من النقاط على طول الشارع، إلى جانب تحركات لآليات عسكرية تقوم بعمليات تمشيط في المنطقة.

ويغلق جيش الاحتلال شارع الرشيد لليوم السادس على التوالي أمام حركة الفلسطينيين من وسط القطاع إلى مدينة غزة.

📷 غارة جوية من طيران الاحتلال تستهدف منطقة جورة العقاد وسط خانيونس جنوب قطاع غزة pic.twitter.com/iNJTb05MgM — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) October 6, 2025

استهداف نازحين

وفي تطورات ميدانية أخرى، أصيب 8 فلسطينيين فجر اليوم إثر قصف إسرائيلي على خيمة نازحين شمال غربي خان يونس.

كما أفادت مصادر فلسطينية بوقوع غارة جوية على منطقة جورة العقاد وسط خان يونس.

وبالتزامن مع ذلك، نفذت مدفعية الاحتلال قصفا متواصلا على منطقة بطن السمين جنوب المدينة.

وفي تطور منفصل، أفاد مستشفى الهلال الأحمر الميداني باستشهاد 3 فلسطينيين فجر اليوم جراء انهيار أرضي على خيام بساحل القرارة شمال خان يونس.

ووسط القطاع، ذكر مراسل الجزيرة أن زوارق حربية إسرائيلية قصفت فجر اليوم ساحل المنطقة الجنوبية الغربية لمخيم النصيرات.

وكان القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أوقع أمس الاثنين 12 شهيدا، بينهم اثنان من المجوعين استشهدا بنيران قوات الاحتلال قرب مركز للتحكم في المساعدات شمال مدينة رفح.

ووفقا لأحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد ضحايا العدوان إلى67 ألفا و160 شهيدا و169 ألفا و679 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.