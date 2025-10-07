الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق صاروخ من غزة ويصعّد قصفة للقطاع

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صاروخ من شمال قطاع غزة دون تقارير عن وقوع إصابات، وذلك مع استمرار بقصف مختلف مناطق القطاع وتكثيف عملياته في مدينة غزة مع مرور عامين على حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إن صفارات الإنذار دوت في مستوطنة نتيف هعسارا بغلاف غزة مشيرا إلى أن والتفاصيل قيد المراجعة، في حين قالت القناة 12 الإسرائيلية إن من المرجح أن يكون الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار.

على الصعيد الميداني، قالت مراسلة الجزيرة إن سلسلة انفجارات عنيفة دوت في منطقتي الكرامة وأبراج المخابرات شمال غرب مدينة غزة، وأن قصفا جويا ومدفعيا استهدف المناطق الجنوبية والشمالية الغربية من المدينة.

من جهته قال مراسل الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي فجر 3 عربات مفخخة في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، وذكر مصدر في مستشفى الشفاء أن 3 فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي على حي الصبرة.

وأكد مصدر طبي في المستشفى المعمداني بحي الزيتون جنوب مدينة غزة أن فلسطينيَيْن اثنين استشهدا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على حي تل الهوى جنوب غربي المدينة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن المناطق الجنوبية الغربية من المدينة تتعرض لقصف جوي ومدفعي عنيف منذ صباح أمس.

كما قال مراسل الجزيرة إن طيران الاحتلال شن غارات على وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأفاد مستشفى الهلال الأحمر الميداني بوفاة فلسطينية وجنينها وطفلة إثر انهيار أرضي على خيام نازحين بمنطقة ساحل بلدة القرارة شمالي خان يونس فجر اليوم. كما أفاد المستشفى بإصابة 8 فلسطينيين آخرين إثر قصف إسرائيلي لخيمة نازحين شمال غربي المدينة.

تكدُّس الطفال ونزوح كلي

في الأثناء، حذرت وزارة الصحة في غزة من كارثة بسبب تكدس الأطفال في الحاضنات بالمستشفيات.

وأظهرت صور تكدس أطفال حديثي الولادة، داخل حاضنات في مجمع ناصر الطبي بخان يونس، إذ يوضع في الحاضنة الواحدة طفلان أو ثلاثة، وذلك في ظل انهيار المنظومة الصحية وشح المستلزمات الطبية التي تحتاجها مستشفيات القطاع نتيجة حصار الاحتلال وعدوانه المستمر.

من ناحيتها قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن جميع سكان غزة تقريبا نزحوا ونحو 80% من المباني دمرت أو تضرت وقتل أكثر من 370 موظفيها.

وأضافت أن عامين مرا على حرب غزة الطويلة قتل فيها أكثرمن 66 ألفا و100 شخص.

وأمس الاثنين قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن جيش الاحتلال نفذ منذ فجر السبت وحتى نهاية يوم الاثنين، أكثر من 143 غارة جوية ومدفعية استهدفت مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين في مختلف محافظات القطاع وارتكب مجازر واضحة.

وأشار المكتب إلى أن هذه الغارات أسفرت عن استشهاد 106 فلسطينيين من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، ومن بينهم 65 شهيدا في مدينة غزة وحدها.

وأكد أن "هذه الجريمة المتواصلة تندرج في إطار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني، وتؤكد أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل الدعوات الدولية للتهدئة، ويصرّ على مواصلة القتل الممنهج للمدنيين وتدمير مقومات الحياة في قطاع غزة".

والسبت، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إسرائيل إلى وقف قصفها على قطاع غزة بشكل فوري، بعد الرد الإيجابي من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على خطته بشأن غزة، لكن إسرائيل ألقت بدعوته في عرض الحائط.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 -بدعم أميركي مطلق- إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و160 شهيدا، و169 ألفا و679 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.