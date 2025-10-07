انتهاء المباحثات الأولى بشأن غزة وترامب يؤكد إحراز تقدم

قالت مصادر للجزيرة في وقت مبكر اليوم الثلاثاء إن المباحثات الأولى بين الوسطاء وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) انتهت في شرم الشيخ بمصر وسط أجواء إيجابية، في وقت قال فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المساعي الرامية إلى التوصل لاتفاق بشأن غزة أحرزت تقدما كبيرا.

وأضافت المصادر أن لقاء الوسطاء مع وفد حماس في شرم الشيخ اتسم بالإيجابية وحدد خريطة طريق جولة المباحثات الحالية وآلياتها.

وتابعت أن وفد حماس أكد للوسطاء أن استمرار القصف في غزة يشكل تحديا أمام الإفراج عن الأسرى.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن وفد حماس ضم اثنين من وفدها الذي نجا من محاولة الاغتيال في الدوحة، وهما خليل الحية وزاهر جبارين.

انطلاق المباحثات

وكانت مصادر إعلامية مصرية أفادت مساء أمس الاثنين ببدء جلسات غير مباشرة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي في مدينة شرم الشيخ، لبحث تهيئة الأوضاع الميدانية ووضع آلية لتبادل الأسرى في غزة وفق خطة الرئيس الأميركي التي كشف عنها قبل أسبوع.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر مصرية أن "الوسطاء القطريين والمصريين يبذلون جهودا كبيرة مع (الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي) لوضع آلية للإفراج عن الأسرى".

وذكرت شبكة "سي إن إن" -نقلا عن مسؤول مطلع- أنه من المتوقع أن تستمر المحادثات في مصر بضعة أيام، بحضور وسطاء من الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا.

من جهتها، ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن الوفد الإسرائيلي المكلف بمفاوضات وقف إطلاق النار، وصل شرم الشيخ بتشكيلة أولية بدون مشاركة المستوى القيادي الأعلى.

ونقلت عن مسؤولين قولهم إنه إذا لم يتم إحراز تقدم بشأن خطة ترامب خلال أيام، فاستمرار المفاوضات "غير متوقع".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– أعلن في وقت سابق أن وفده المفاوض سيتوجه إلى مصر صباح الاثنين، وسيكون برئاسة وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر.

كما قال مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة إن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف في طريقه إلى مصر لإجراء محادثات بشأن تنفيذ خطة ترامب للسلام، مضيفا أن جاريد كوشنر (صهر ترامب) سيشارك هو الآخر في المحادثات.

"هذه صفقة اتفق عليها الجميع بشكل مذهل".. ترمب: حماس وافقت على أشياء مهمة أعتقد أننا نسير بشكل جيد جدا في ما يتعلق باتفاق غزة#الأخبار#عامان_على_حرب_غزة pic.twitter.com/gIG9LIkEqE — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 6, 2025

تقدم كبير

في غضون ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المساعي الرامية إلى التوصل لاتفاق بشأن غزة أحرزت تقدما كبيرا، وذلك بعد ساعات من بدء المباحثات غير المباشرة في شرم الشيخ.

وأضاف ترامب، في تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض في وقت متأخر من مساء الاثنين، أنه يعتقد أن الأمور تسير بشكل جيد جدا في ما يتعلق باتفاق غزة.

وتابع أنه يعتقد أن حماس حسنة حاليا في تعاملها، وأن الحركة وافقت على أشياء مهمة، على حد تعبيره.

كما قال الرئيس الأميركي إن هذه صفقة اتفق عليها الجميع بشكل مذهل، وإن كل دولة تعمل على هذا الاتفاق لإتمامه.

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان إيجابيا بشأن مقترح الاتفاق وكذلك الجميع، على حد قوله.

وأشار ترامب إلى أنه تحدث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأن الأخير يضغط بشدة من أجل التوصل إلى اتفاق في غزة.

وتحدث الرئيس الأميركي عن تلقي إدارته "إشارة قوية جدا" من إيران مفادها أنها ترغب في إتمام اتفاق غزة.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قد قالت أمس إن إدارة ترامب تعمل جاهدة لتسريع التوصل إلى اتفاق.

وأشارت ليفيت إلى أن الفرق الفنية تعمل على تهيئة البيئة المناسبة ومراجعة قوائم كل من الأسرى الإسرائيليين والسجناء السياسيين (الفلسطينيين) الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار الاتفاق المحتمل بشأن غزة.