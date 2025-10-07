قطر: مفاوضات غزة تستأنف اليوم بشرم الشيخ وخطة ترامب قيد البحث

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن جولة المفاوضات -بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة– استؤنفت اليوم الثلاثاء في شرم الشيخ المصرية.

وأضاف الأنصاري -في مؤتمر صحفي اليوم- أن هناك تفاصيل كثيرة من خطة ترامب لا تزال بحاجة إلى توافق عليها، مشيرا إلى أن أمس شهد 4 ساعات من المفاوضات الدقيقة.

وأكد أن الدوحة ملتزمة بالعمل على الدفع بخطة الرئيس الأميركي وإنهاء الحرب على غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإيصال المساعدات، معبرا عن تقدير بلاده للالتزام الأميركي بإنهاء الحرب على غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن تسليم الرهائن "سينهي الحرب على غزة" منوها بأن "الموقف الأميركي واضح بأن هناك ربطا بين وقف إطلاق النار وتسليم الرهائن".

وأضاف الأنصاري أنهم يعملون مع الطرف الأميركي للوصول إلى توافق بأن تطبيق خطة ترامب لن يكون مؤقتا، مشيرا إلى أن الضمان هو وجود خطة سريعة التطبيق وعملية ومتوافق عليها من كل الأطراف.

وأكد أن كل الأطراف وافقت على خطة الرئيس ترامب، والعقبات الآن في التطبيق، معتبرا أن المهم هو بدء تطبيق وقف إطلاق النار ومتى تتوقف آلة الحرب عن طحن أجساد أطفال غزة.

ومن ناحية أخرى، أكد المتحدث القطري أن وجود مكتب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الدوحة كان جزءا من أداة الوساطة التي قادتها الدوحة منذ عام 2006.

وأشار الأنصاري إلى أن مستقبل الشعب الفلسطيني يجب أن يكون بيد الفلسطينيين وحدهم.

وفي 29 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الرئيس الأميركي خطة تتألف من 20 بندا، بينها الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس.

والسبت الماضي، دعا ترامب إسرائيل إلى وقف قصفها على قطاع غزة بشكل فوري، بعد الرد الإيجابي من حركة حماس على خطته، لكن إسرائيل ضرت دعوته بعرض الحائط.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 -بدعم أميركي مطلق- إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و160 شهيدا، و169 ألفا و679 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.