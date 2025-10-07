الأنصاري: جولة المفاوضات بشأن خطة ترامب استؤنفت اليوم في شرم الشيخ

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن جولة المفاوضات بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة استؤنفت اليوم في شرم الشيخ.

وأضاف الأنصاري أن هناك تفاصيل كثيرة من خطة ترامب لا تزال بحاجة إلى توافق عليها، مشيرا إلى أن يوم أمس شهد 4 ساعات من المفاوضات الدقيقة.

وأكد الأنصاري أن قطر ملتزمة بالعمل على الدفع بخطة الرئيس الأميركي وإنهاء الحرب على غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإيصال المساعدات، معبرا عن تقدير بلاده للالتزام الأميركي بإنهاء الحرب على غزة.

كما شدد المتحدث بأنهم يعملون مع الطرف الأميركي للوصول إلى توافق بأن تطبيق خطة ترامب لن يكون مؤقتا، وقال إن الضمان هو وجود خطة سريعة التطبيق وعملية ومتوافق عليها من كل الأطراف.

وقال إن كل الأطراف وافقت على خطة الرئيس ترامب والعقبات الآن هي في التطبيق، مضيفا أن المهم هو بدء تطبيق وقف إطلاق النار ومتى تتوقف آلة الحرب عن طحن أجساد أطفال غزة.

من ناحية أخرى، أكد المتحدث أن وجود مكتب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الدوحة كان جزءا من أداة الوساطة التي قادتها قطر منذ عام 2006.

وأشار إلى أن مستقبل الشعب الفلسطيني يجب أن يكون بيد الفلسطينيين وحدهم.