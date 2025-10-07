وزير خارجية مصر: تقدم كبير في مفاوضات غزة بشرم الشيخ

أفاد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، باستمرار المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في مدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى إحراز "تقدم كبير لإنهاء الحرب على قطاع غزة".

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، اليوم الثلاثاء، قال عبد العاطي إن المفاوضات "تسعى لتكريس مسار السلام العادل على أساس حل الدولتين ووحدة كاملة بين الضفة الغربية وقطاع غزة".

وحسب الوزير المصري، فإن المفاوضات "تهدف إلى التوصل إلى اتفاق حول المرحلة الأولى من خطة السلام الأميركية التي طرحها الرئيس دونالد ترامب، وتشمل إطلاق سراح الرهائن وعدد من الأسرى الفلسطينيين، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة".

وأضاف أن المفاوضات "تتناول كذلك ضمان النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لمنع تهجير الفلسطينيين، إلى جانب إنشاء آلية أممية تضمن أمن جميع الأطراف وتكفل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وتكرّس مسار السلام العادل على أساس حل الدولتين، بما يضمن وحدة الأراضي الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وتمكين السلطة الفلسطينية من إدارة شؤونها".

وأوضح الوزير المصري أن القاهرة "تعمل بالتوازي على التحضير لعقد مؤتمر للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية المكثفة لوقف الحرب ورفع المعاناة والمجاعة التي يواجهها سكان القطاع، معربا عن أمله أن تسفر جولة المفاوضات الجارية عن تقدم ملموس على هذا الصعيد".

من جانبها، أكدت فايون أن سلوفينيا "تواصل دعمها الكامل لجهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط ورفضها لأي ضم أو تهجير في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن بلادها كانت من أوائل الدول الأوروبية التي اعترفت بالدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة، وتعمل على دعم الحلول السياسية القائمة على احترام القانون الدولي والإنساني".

"إيجابية"

على الصعيد نفسه، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدرين مطلعين على سير المفاوضات غير المباشرة في مصر بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، قولهما إن المباحثات "إيجابية".

وحسب أحد المصدرين الذين نقلت عنهما الوكالة فإن "المباحثات الليلة الماضية استمرت أول جولة 4 ساعات نوقشت خلالها خريطة طريق المباحثات والآليات".

وأوضح أن النقاط التي تبحث هي تبادل الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات وآليات تسليمهم، وفي مقابلهم الأسرى الفلسطينيون بينهم كبار وقادة الأسرى، وخرائط الانسحاب الإسرائيلي وإدخال المساعدات مع بدء وقف إطلاق النار، وتسليم إدارة القطاع للجنة كفاءات مستقلة فلسطينية.

وقال مصدر مطلع آخر إن حماس "أكدت للوسطاء ضرورة وقف تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي ووقف القصف كليا وسحب القوات الإسرائيلية من داخل المدن للإسراع في الوصول للمجموعات الآسرة وتسليم الأسرى".

وأضاف أن حماس أبلغت الوسطاء مجددا أنها جاهزة للاتفاق الشامل "في حال كان الاحتلال مستعدا للاتفاق مع توفر ضمانات أميركية ودولية"، لكنه أوضح أن المفاوضات "ستكون صعبة بشأن التفاصيل".

من جانبها ذكرت "قناة القاهرة الإخبارية" المصرية أن اللقاءات تتركز على وضع آليات وتفاصيل تطبيق المرحلة الأولى من خطة ترامب، التي تشمل 3 محاور رئيسية.

وأوضحت أن أول تلك المحاور تحديد آليات الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، ثم بحث ترتيبات التهدئة وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ثم ضمان تدفق المساعدات الإنسانية الكافية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع .

وأشارت القناة إلى أن الوسطاء المصريين والقطريين يبذلون جهودا مع حركة حماس وإسرائيل لوضع آلية للإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل الأسرى الفلسطينيين.

بدورها، تحدثت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن "حالة من التفاؤل" تسود الجانبين الإسرائيلي والأميركي، وأنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بحلول الأحد المقبل.

دعم ألماني

وفي برلين أكدت وزيرة التنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان استعداد بلادها لتقديم دعم فوري في مشاريع إعادة الإعمار بقطاع غزة حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقالت الوزيرة، التي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك" الألمانية اليوم "لدينا بالفعل مشروع جاهز، مثل المساكن المؤقتة، وهي ممولة وجاهزة للتنفيذ، جزء كبير من قطاع غزة مدمر، مما يعني أن كثيرا من الناس بلا مأوى ولا توجد بنية تحتية تقريبا".

وأشارت رادوفان إلى أن الوضع الصحي والبيئي في القطاع كارثي، موضحة أن وزارتها يمكن أن تسهم في إنشاء مرافق صحية، وتقديم المساعدة في توفير إمدادات المياه وإزالة الأنقاض، وأضافت: "هذه مجرد أمثلة قليلة من المجالات التي لدينا فيها خبرة بالفعل ويمكننا تقديم الدعم الفوري فيها".

ورأت الوزيرة أن المسؤولية "تقع الآن على عاتق كل من حركة حماس والحكومة الإسرائيلية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وقالت: "كلا الطرفين يتحملان المسؤولية الآن للتوصل إلى وقف محتمل لإطلاق النار".

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها نحو 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، استشهد العديد منهم، وفق تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.