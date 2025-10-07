سرايا القدس تبث مشاهد لتفجير آلية إسرائيلية بمدينة غزة

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد مصورة تظهر تفجير إحدى الآليات العسكرية الإسرائيلية بعبوة ناسفة ثقيلة في حي تل الهوا جنوبي مدينة غزة، ضمن معركة "طوفان الأقصى".

وأوضحت السرايا أن التفجير تم باستخدام قنبلة من طراز "MK84" جرى "هندستها عكسيا"، في إشارة إلى أنها من مخلفات القصف الإسرائيلي التي لم تنفجر، وتمت إعادة تجهيزها لتُستخدم كعبوة أرضية شديدة الانفجار.

ويستهل المقطع المصور بلقطات تُظهر القنبلة المُجهزة والمغطاة جزئيا، والمزروعة في منطقة مفتوحة وسط الركام.

تنتقل المشاهد بعد ذلك إلى لقطات من كاميرا مراقبة ورصد، وثّقت تقدم آليات عسكرية إسرائيلية، من بينها دبابة "ميركافا" وجرافة مصفحة، وهي تشق طريقها بحذر في منطقة مدمرة بالكامل.

ووثقت المشاهد، التي تخللتها إحداثيات ورسومات تصويب، وصول الآليات إلى النقطة المحددة التي زُرعت فيها العبوة.

وتُظهر اللقطات التالية لحظة الانفجار الهائل الذي أحدثته العبوة الناسفة بالآلية المستهدفة، حيث تصاعدت كتلة ضخمة من اللهب والدخان الأسود الكثيف في السماء، وغطت موقع العملية بالكامل.

وقد دأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.