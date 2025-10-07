رئيس وزراء إسبانيا يحض نتنياهو على وقف الإبادة الجماعية بغزة

ندّد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بـ"الإرهاب بكلّ أشكاله" الثلاثاء بمناسبة مرور سنتين على عملية طوفان الأقصى، وحضّ نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وضع حدّ للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

وكتب سانشيز في منشور على حسابه في منصة إكس "تصادف اليوم الذكرى الثانية للهجمات المروّعة التي ارتكبتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهي مناسبة للتأكيد على إدانتنا الشديدة للإرهاب بكلّ أشكاله وللمطالبة بالإفراج الفوري عن الرهائن الإسرائيليين ولحضّ نتنياهو على وضع حدّ للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وفتح ممرّ إنساني".

وأضاف سانشيز أن "الحوار وتوطيد أسس الدولتين هما الحلّ الوحيد الممكن لإنهاء النزاع وتحقيق مستقبل يعمّه السلم".

تعدّ إسبانيا من البلدان الأكثر انتقادا لحرب الإبادة التي تشنّتها إسرائيل على غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأصدرت الحكومة الإسبانية التي اعترفت بدولة فلسطين سنة 2024 مرسوما مؤخّرا ينصّ على حظر "كامل" للأسلحة المصدرة إلى إسرائيل في إطار مجموعة من التدابير يقضي الهدف منها الضغط لوضع حدّ "للإبادة الجماعية في غزة"، على حدّ قول رئيس الوزراء.

ومن المرتقب أن يصوّت النوّاب على هذا الحظر -اليوم الثلاثاء- ويحظر المشروع كلّ صادرات المواد الدفاعية والمنتجات والتكنولوجيات التي قد تستخدم في هذا المجال إلى إسرائيل، وكذلك استيرادها إلى إسبانيا.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و173 شهيدا، و169 ألفا و780 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.​​​​​​​