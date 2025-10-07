حماس تشترط لإطلاق الأسرى وترامب يتحدث عن فرصة لتحقيق إنجاز

انتهت مساء اليوم في شرم الشيخ جلسة مفاوضات اليوم الثاني بين الوسطاء ووفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتركزت على خرائط الانسحاب وجدولة الإفراج عن الأسرى، فيما تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وجود فرصة حقيقية لتحقيق إنجاز في المحادثات.

وقال مصدر قيادي في حركة حماس للجزيرة إن وفد الحركة طالب بربط مراحل الإفراج عن أسرى الاحتلال بمراحل الانسحاب الكامل من قطاع غزة.

وقال المصدر القيادي في حماس في تصريحاته للجزيرة، إن وفد الحركة أكد أن الإفراج عن آخر أسير يجب أن يتزامن مع آخر انسحاب لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وأنه شدد على ضرورة الحصول على ضمانات دولية لوقف نهائي للحرب وانسحاب كامل لقوات الاحتلال.

وكشفت مصادر أميركية وإسرائيلية لموقع أكسيوس الأميركي أن جلسات اليوم الثاني من مفاوضات شرم الشيخ اتسمت بطابع فني، وتركزت على معالجة الفجوات المتبقية بين الأطراف.

وقال القيادي في حماس فوزي برهوم إن وفد الحركة في مصر يبذل جهودا مكثفة لتذليل كل العقبات التي تعترض التوصل إلى اتفاق شامل، يضمن وقفا كاملا لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم.

"لا إفراج إلا بصفقة"

وفي السياق، قالت سرايا القدس إن "أسرى العدو لن يروا النور إلا بصفقة تبادل يلتزم فيها الكيان بإنهاء الحرب، وإن أي طريقة أخرى لن تُعيدهم".

وأكدت السرايا في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن جميع فصائل المقاومة "لن تدخر جهدا لإيجاد الوسيلة لإنهاء الحرب ومعاناة الشعب الفلسطيني".

وشددت على أن سلاح المقاومة "لن يُغمد إلا بتحقيق تحرير الأرض وهزيمة العدو"، وفقا للبيان.

محادثات جدية

من جهته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن هناك محادثات جدية جدا جارية حول غزة، مشيرا إلى أنه سيبحث مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني هذا الملف.

وأكد ترامب أن هناك فرصة حقيقية لتحقيق إنجاز في محادثات غزة وما من دولة أبدت معارضتها لخطة إنهاء الحرب، مشيرا إلى أنه يريد إطلاق سراح الأسرى فورا وفريقه موجود حاليا للتفاوض وهناك فريق آخر غادر للتو للمشاركة في المحادثات.

وأكد الرئيس الأميركي أن هناك إمكانية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

كما نقل موقع أكسيوس أن ترامب أكد في رسالة لعائلات الأسرى الإسرائيليين تصميمه على إعادة جميع أبنائهم وإنهاء الحرب خلال أيام.

وأكد ترامب في رسالته أنه ملتزم "بتدمير حماس تماما" حتى لا تتكرر ما وصفها بالأعمال المروعة. وأضاف أنه سيعمل "بلا كلل" على استعادة سياسة خارجية تقوم على "السلام من خلال القوة.

وجدد الرئيس الأميركي التزام بلاده التزاما راسخا بإنهاء الصراع في الشرق الأوسط وموجات معاداة السامية، وأكد أنه سيعمل بلا كلل على إنهاء سنوات من الحروب ليس فقط في الشرق الأوسط بل في جميع أنحاء العالم.

في سياق متصل، دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة إلى التظاهر مساء اليوم في "ميدان المخطوفين" بتل أبيب، في خطوة تهدف إلى الضغط للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.

المتحدث باسم الخارجية القطرية: يوم أمس شهد 4 ساعات من المفاوضات الدقيقة في شرم الشيخ بشأن حرب غزة، ونحن ملتزمون بالعمل على الدفع بخطة ترمب وإنهاء الحرب#عامان_على_حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/tX07WlNjqx — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 7, 2025

وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال إن جولة المفاوضات -بشأن خطة ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة– استؤنفت اليوم الثلاثاء في شرم الشيخ المصرية.

وأكد الأنصاري وجود تفاصيل كثيرة من خطة ترامب لا تزال بحاجة إلى توافق عليها، مشيرا إلى أن تسليم الأسرى الإسرائيليين "سينهي الحرب على غزة"، منوها بأن "الموقف الأميركي واضح بأن هناك ربطا بين وقف إطلاق النار وتسليم الرهائن".

تحركات مكثفة

وفي السياق، عقد ترامب اجتماعا مع فريقه للأمن القومي لمناقشة تقدم المحادثات، حضره نائب الرئيس فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، وذلك قبيل توجه المبعوث الخاص ستيف ويتكوف ومستشاره جاريد كوشنر إلى القاهرة.

وذكرت المصادر أن ويتكوف قدم إحاطة للمشاركين في الاجتماع حول آخر تطورات المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس.

من جهتها، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن ويتكوف وكوشنر من المتوقع أن يصلا اليوم إلى مصر للمشاركة في جولة حاسمة من المفاوضات، ونقلت عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن المفاوضات لن تصل إلى نقطة الحسم إلا مع وصول ويتكوف وكوشنر إلى شرم الشيخ.

وأشارت إلى أن قطر ومصر قد تكونان على وشك استكمال الترتيبات النهائية لاتفاق تم التوصل إليه، بانتظار نتائج الزيارة الأميركية.

وفي 29 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الرئيس الأميركي خطة تتألف من 20 بندا، بينها الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس.

والسبت الماضي، دعا ترامب إسرائيل إلى وقف قصفها على قطاع غزة بشكل فوري، بعد الرد الإيجابي من حركة حماس على خطته، لكن إسرائيل ضربت دعوته بعرض الحائط.