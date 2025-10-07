حزب الله: إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة

أكد حزب الله اللبناني اليوم الثلاثاء وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني المقاوم والصامد الذي قدّم بأثمن ما يملك دروسا عظيمة في العزة والكرامة عبر ثباته وصبره رغم المآسي. وشدّد على أن "العدو الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة القوة والمواجهة".

وقال الحزب، في بيان بمناسبة الذكرى الثانية لمعركة طوفان الأقصى، إن هذه المعركة تمثل الفداء والتحرير والإرادة والصمود ومواجهة الظلم والاحتلال والدفاع عن المقدسات والكرامة.

كما جدد العهد مع الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن "هذا الشعب استحق النصر" وأن فلسطين ستعود كاملة إلى أهلها رغم كل "المتآمرين والمطبّعين والمتخاذلين".

وأشار البيان إلى أن طوفان الأقصى كشف عن الوجه الحقيقي للكيان الإسرائيلي بوصفه كيانا مُدانا بانتهاك الحقوق الإنسانية، مدعوما من الولايات المتحدة، ومتورطا في أعمال عنف واسعة ضد المدنيين في غزة وممارسات التهجير والتجويع.

ودعا حزب الله إلى وحدة الموقف العربي والإسلامي وتوحيد الجهود لدعم المقاومة وتحويل المواقف المنددة إلى أفعال رادعة، مؤكدا أن أمن واستقرار المنطقة مرهونان بتلك الوحدة، وأن "العدو لا يفهم إلا لغة القوة".

وأشار البيان إلى أن الكيان الإسرائيلي يمثل "خنجرا مزروعا" داخل الأمة مثل غدة سرطانية خبيثة، مما يستوجب استئصاله قبل أن يسبب مزيدا من الدمار والخراب، وختم بالتأكيد على استمرار حزب الله في حفظ "أمانة المقاومة" ودماء الشهداء.