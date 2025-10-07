جيل زد يعلق مظاهراته في المغرب حتى الخميس

أعلنت حركة "جيل زد 212″ الشبابية بالمغرب، اليوم الثلاثاء، تعليق مظاهراتها المطالبة بإصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد، حتى بعد غد الخميس، وذلك قبل الخطاب الملكي المقرر خلال افتتاح البرلمان الجمعة المقبل.

وقالت الحركة، في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "الاحتجاجات ستتوقف مؤقتا حتى الخميس"، وذلك "بعد اتفاق أغلبية المشاركين في التظاهرات".

وأضاف أن الهدف من التعليق "إعادة التنظيم والتخطيط لضمان فعالية أكبر يوم الخميس، قبيل اجتماع البرلمان المقرر يوم الجمعة مع الخطاب الملكي".

وأوضح البيان أن "هذا التوقف ليس تراجعا عن المطالب، بل خطوة إستراتيجية لتعزيز قوة صوت الشباب الجماهيري وضمان وصوله بشكل واضح ومؤثر".

وجددت الحركة مطالبها بإقالة الحكومة ومحاسبتها، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، والإفراج عن الموقوفين على خلفية المظاهرات.

وبحسب مراقبين، من المنتظر أن يكون يوم الجمعة المقبل فيصلا، حيث يترقب الرأي العام الخطاب الملكي خلال افتتاح البرلمان، إذ تبقى سيناريوهات مستقبل الحكومة مفتوحة على كل الاحتمالات.

ومنذ 10 أيام يتظاهر الشبان المغاربة في عدة مدن سلميا، إلا أن الأسبوع الماضي شهد مواجهات دامية مع الأمن أدت لمقتل 3 محتجين وإصابة مئاتٍ منهم رجال أمن، إلى جانب خسائر مادية وتوقيفات واسعة، وفق ما أعلنت السلطات.

وخلال الأيام الماضية، كثف الوزراء حضورهم بالقنوات الرسمية في محاولات لاستيعاب الشارع، وتقديم إجابات عن القضايا المطروحة، كما عبرت الحكومة أكثر من مرة، عن استعدادها للحوار مع هؤلاء الشباب.

وفي رده على مطلب إقالة الحكومة، اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، أن "الحكومة لم ترتكب فضائح كبيرة لحلها، وهي تعمل بجدية".

وانتقد ما سماه "محاولات تبخيس العمل الحكومي ورغبة البعض في التقليل من شأنه"، مضيفا أن "مطالب الشباب معقولة، والحكومة مستعدة للحوار معهم".