نتنياهو يتعهد بعودة الأسرى وتغيير الشرق الأوسط

تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحقيق جميع أهداف الحرب في قطاع غزة، بدءا بضمان الإفراج عن جميع الرهائن لدى المقاومة في القطاع.

وأعاد نتنياهو، في كلمة وجهها في الذكرى الثانية لطوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التأكيد على أنه سيعمل على تحقيق جميع أهداف الحرب، وهي إعادة جميع المحتجزين، والقضاء على حكم حماس، وضمان ألا يشكّل قطاع غزة تهديدا لإسرائيل مرة أخرى، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

وقال "لقد وجه إلينا أعداؤنا … ضربات قاسية، لكنهم لم يُحطمونا"، مشددا على أنهم يحاربون على 7 جبهات "وهي حرب مصيرية من أجل الوطن، حرب من أجل وجودنا ومستقبلنا".

وهدد نتنياهو، المطلوب لارتكابه جرائم حرب للمحكمة الجنائية الدولية، من يسعى لإلحاق الضرر بإسرائيل "من يرفع يده علينا يصب بضربات ساحقة غير مسبوقة".

وأعاد نتنياهو الحديث عن أنه تمكن من تغيير "وجه الشرق الأوسط… وبقاء إسرائيل".